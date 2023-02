Fabienne Carat maman "fière" : promenade parisienne avec sa fille Céleste et poétique déclaration

Heureuse et amoureuse, Fabienne Carat mène une belle vie. Maman depuis le 6 décembre 2021, son quotidien a été chamboulé pour le meilleur et depuis ce jour, l'actrice s'épanouit plus que jamais. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, elle n'hésite pas à partager son quotidien de maman avec ses quelques 300 000 abonnés. Cependant, en bonne maman louve qu'elle est, elle prend toujours soin de ne pas trop dévoiler le visage de sa jolie Céleste. De dos, dans l'ombre ou encore en contre-jour, la petite fille est toujours un peu dissimulée bien qu'on ait déjà pu apercevoir quelques parties de son petit minois.

Samedi 18 février 2023, sur son compte Instagram, la comédienne a de nouveau publié une photo où on peut l'apercevoir aux côtés de sa progéniture. Main dans la main, mère et fille se promènent dans les rues de Paris pour profiter d'un week-end ensoleillé. "Marcher main dans la main avec sa grande fille, quelle fierté ! Une chose simple mais qui était un rêve attendu...", écrit-elle en légende. "Le temps est magique, nous pouvons lui faire confiance. Avec de l'amour, de la patience et du courage, on arrive à tout dans la vie. La vie est toujours belle, il y a des épines parce qu'il y a des roses et il y a des roses parce qu'il y a des épines. Jean d'Ormesson l'expliquait si bien...", a-t-elle conclu avec poésie.