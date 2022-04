Fabienne Carat, une silhouette impressionnante 4 mois après son accouchement : l'actrice canon en mini-robe !

Fabienne Carat en a mis plein la vue ! Mercredi 6 avril 2022, la saison 5 du Festival International des Séries de Cannes a touché à sa fin. Pour sa dernière journée, l'ex-star de Plus belle la vie âgée de 42 ans y a brillé devant les photographes. Et pour cause, elle est apparue dans une mini-robe blanche sous le ciel couvert de la ville du Sud et a ainsi dévoilé une silhouette très affinée (voir notre diaporama). Exit les kilos de grossesse pour la belle brune qui a donné naissance à son premier enfant, Céleste, le 6 décembre dernier, soit il y a tout juste quatre mois. Elle est tout simplement rayonnante !

En janvier dernier déjà, Fabienne Carat confiait avoir réussi à retrouver son corps d'avant grossesse, notamment grâce à un drainage lymphatique, un massage qui vise à stimuler la circulation de la lymphe. "J'en ai fait un parce que j'avais fait beaucoup de rétention d'eau. J'avais 10 kilos de rétention d'eau et là ça y est j'ai tout perdu. Je suis revenue à mon poids d'avant-grossesse, yes ! Mais on va continuer car il faut être très prudent. Moi je continue à prendre des draineurs [boissons qui permettent de nettoyer l'organisme et d'améliorer notre métabolisme, NDLR]", confiait-elle sur ses réseaux sociaux.

Fabienne Carat a fait le déplacement à Canneséries en compagnie de son partenaire de jeu dans Section de recherches, Franck Semonin. Ensemble, ils sont venus promouvoir l'ultime saison de la fiction de TF1 qui se déclinera en un double épisode. Le grand final de la série policière intitulé Nouveau départ est attendu le jeudi 21 avril prochain dès 21h10 sur la Une. Il a été tourné à la fin de l'année dernière, pendant la grossesse de Fabienne Carat mais aussi juste après. En effet, la comédienne était rapidement revenu au travail après son accouchement pour y retrouver un faux ventre de femme enceinte. Et pour cause, sa grossesse a été intégrée au scénario. "J'ai préféré l'inclure pour pouvoir aborder des sujets liés à la grossesse", expliquait-elle à Public à ce sujet en octobre 2021.

Également au programme de cet ultime double épisode : le retour d'anciens comédiens qui ont marqué la série, à savoir Linda Hardy, présente en saisons 3 et 4, ou encore Virginie Caliari et Jean-Pascal Lacoste, qui ont quitté le show après la saison 7.