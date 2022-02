Fabrice : Que devient l'animateur depuis qu'il a mis fin à sa carrière ?

Animateur de télévision et de radio des années 60 aux années 90, Fabrice (de son vrai nom François Simon-Bessy) était devenu une personnalité emblématique du paysage audiovisuel français. Pourtant dans les années 2000, il avait subitement décidé de prendre sa retraite afin de partir vivre en Suisse. Interviewé par France Dimanche en juillet 2021, il avait confié comment il gérait à présent son quotidien avec sa "merveilleuse" épouse Michèle. "Cela fait trente-six ans que nous sommes ensemble et nous ne nous sommes jamais séparés plus de deux heures. C'est assez phénoménal, mais on est un couple très fusionnel."

Heureux retraité, l'ancien animateur a cependant confié que le public avec lequel il avait eu "des rapports très étroits" lui manquait énormément. "Pour moi, c'étaient des amis (...). Aujourd'hui, quand je fais certaines choses, je vois certaines choses, des films qui m'enthousiasment, etc. J'aimerais le leur dire." révélait avec beaucoup de nostalgie.

Papa de Sophie, l'ancien animateur de l'émission La Classe est récemment devenu grand-père pour son plus grand bonheur. "Ah oui, d'une adorable petite Margaux, qui a six ans et demi. Elle vient régulièrement à la maison et c'est un sacré phénomène. À mon avis, elle a hérité des gênes de René Simon et de moi-même. Une vraie comédienne ! J'espère qu'elle aura une vocation plus affirmée que la mienne, car c'est très angoissant de ne pas savoir ce qu'on va devenir."

Un mois plus tôt, Fabrice avait confié dans l'émission On refait la télé sur RTL les raisons de son retrait de la vie médiatique. S'il avait reconnu qu'il aurait pu rester "deux, trois ans de plus si les circonstances s'y étaient prêtées", il avait néanmoins souligné qu'il avait ressenti un grand besoin d'arrêter, pour "faire autre chose." Si un éventuel retour sur les ondes lui avait été proposé par l'animateur Eric Dussart, il avait été vite balayé d'un revers de manche par Fabrice. "Je vais avoir 80 ans ! (...) Une émission quotidienne, je ne tiendrai pas le coup." avait-il lancé, visiblement très content de son statut de retraité.