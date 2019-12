Famille royale : Pour Noël, elle prépare un menu spécial pour les petits chiens

Dans la famille royale anglaise, personne n'est laissé de côté pendant Noël ! Interviewé par Yahoo Style UK, l'un des anciens chefs de la reine Elizabeth, Darren McGrady, a raconté la longue préparation du festin de Noël.

Quand il officiait à Sandringham (le palais de la reine dans le Norfolk), la préparation était "militaire" et demandait des "mois d'organisation". Il raconte même que l'armée britannique est impliquée : elle charge les kilos de nourriture dans les camions de l'armée le jour J.

Darren McGrady se souvient que les fournisseurs livraient une dizaine de caisses de poires et qu'il devait en choisir douze. "C'est de cela qu'il s'agit : utiliser les meilleurs ingrédients."

Le festin royal a lieu après les célébrations à l'église et il y a "tellement de nourriture !", s'enthousiasme-t-il. Sur la table, on peut trouver deux douzaines de dindes, des pommes de terre rôties, de la tête de sanglier, du foie gras et, bien sûr, les incontournables puddings de Noël.

Les plus jeunes, les princes George et Louis, et la princesse Charlotte, ont leurs propres portions, "plus petites" et moins relevées. Ils dînent dans la chambre d'enfants, mais dégustent un menu "quasi identique".

Pas question, non plus, d'oublier nos amis à quatre pattes ! Darren McGrady raconte que les chiens ont aussi un repas de fête. "On appelle ça le menu royal des corgis !" Un bien beau geste qui ne manque pas de répandre la joie chez les canidés.

Cette année, le prince Harry et la duchesse de Sussex Meghan Markle ont préféré s'éloigner des mondanités britanniques pour se retrouver, au calme et en famille, de l'autre côté de l'Atlantique.