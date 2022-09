Familles nombreuses : Faustine Bollaert choquée par la révélation de la fille d'un clan, "c'est gonflé !"

Jeudi 29 septembre 2022, Faustine Bollaert a reçu sur le plateau de son émission de témoignages Ça commence aujourd'hui (France 2) une personnalité bien connue des téléspectateurs. Il s'agit de Diana Blois, à la tête d'une famille de neuf enfants avec son amoureux Gérôme, qui partage son quotidien à l'antenne de TF1 dans Familles nombreuses, la vie en XXL. L'occasion pour elle de raconter ce moment de sa vie où elle sortait d'une rupture et souhaitait retrouver l'amour. Pour l'épauler, cette mère de famille a pu compter sur la présence de certains de ses enfants, notamment Anaïs... qui l'a malgré elle enfoncée !

Après quatorze ans d'amour et sept enfants, Diana Blois s'est séparé de son premier mari. Célibataire, elle a alors décidé de s'inscrire sur un site de rencontres afin de trouver son âme soeur. "J'étais assez grande pour comprendre les choses. J'ai vécu le divorce de papa et maman. Et ensuite, la rencontre de certains garçons", se souvient Anaïs. Curieuse, Faustine Bollaert lui demande combien d'hommes sa mère lui a présenté. "Je ne peux pas compter", lance-t-elle face à un plateau hilare et une animatrice sous le choc. "C'est gonflé dis donc. Ça balance ! Il y en avait tellement que c'était une collection", lâche alors l'amoureuse de l'écrivain Maxime Chattam. Et la jeune Anaïs de se défendre : "C'est juste que je ne m'en rappelle plus..." Pas de quoi convaincre Faustine Bollaert qui ne voit là qu'un moyen pour elle de "se rattraper".

Une scène qui a beaucoup amusé tant l'animatrice que la mère et la fille réunies sur le plateau. Car, rappelons-le, tout ceci est de l'histoire ancienne. Diana Blois file le parfait amour avec son époux actuel Gérôme, père de ses deux derniers enfants. D'ailleurs, le couple aurait bien souhaité agrandir un peu plus la famille avec un dixième enfant. Mais une décision prise il y a des années les en empêche. "J'ai fait une ligature des trompes j'ai regretté amèrement. J'ai eu une période encore difficile aujourd'hui", avait avoué la maman d'une belle tribu en mai dernier au micro de Jordan Deluxe dans Chez Jordan, pour Télé Loisirs. C'est donc à onze qu'elle vit son bonheur...