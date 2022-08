Familles nombreuses : Une enfant privée d'école, sa mère révèle une bien triste affaire

La rentrée scolaire approche à grands pas. Sur les réseaux sociaux, bon nombre de parents stars partagent leur bonheur de voir leurs enfants faire leur arrivée dans la cour des grands. Mais ce n'est pas le cas de tous... Louise Orgeval, connue pour sa participation au docu-réalité de TF1 Familles nombreuses, la vie en XXL regrette le sort réservé à son adorable petite Noée, atteinte de trisomie 21 et privée d'école. Lundi 29 août 2022, elle se saisit de son compte Instagram afin d'y partager un message déchirant.

Une photo en noir et blanc où mère et fille se câlinent à la mer est publiée. En légende, Louise Orgeval vide son coeur. "Ne pleure pas mon petit chat. Un jour le monde t'ouvrira les bras, mais aujourd'hui il va falloir être forte. On se bat contre des idiots et des incompétents. Les premiers sont les plus méchants mais on apprend à vivre avec. Les seconds sont moins cinglants mais leurs dégâts sont puissants. Tu devais aller à l'école avec les petits camarades de ton âge et avec une AESH (c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui s'occupent des enfants comme toi, avec des besoins spécifiques), peut-on lire. Et puis on apprend qu'un petit fonctionnaire derrière son bureau n'appuie pas sur le bouton qui permettrait de transférer ton dossier de la MDPH de l'Oise à la MLPH des Landes et de pouvoir bénéficier d'une AESH. Alors non ma petite bichette, tu n'iras pas à l'école jeudi, ni même la semaine d'après, ni même le mois suivant, parce que la MDPH met parfois plus d'1 an à traiter un dossier."