Familles nombreuses : Une enfant Van Der Auwera change de look pour une triste raison

A l'instar des autres tribus de Familles nombreuses (TF1), les Van Der Auwera partagent leur quotidien sur Instagram. Et le 21 février 2022, c'est le changement de look de l'un des enfants que Cindy a dévoilé sur Instagram. Une publication qui a fait sensation.

Les vacances scolaires ont commencé fort pour Camille (19 ans). Lundi, la jeune fille a eu envie de changement. Elle s'est donc rendue dans un salon de coiffure afin de changer de coupe de cheveux. Exit les cheveux longs que les téléspectateurs de TF1 avaient l'habitude de voir. Elle a souhaité se faire une coupe au carré et sa maman Cindy n'a pas tardé à mettre une photo et vidéo du résultat. "Ma princesse. Je te regarde et je n'ai pas vu le temps passer. Je vois ma petite fille jouer, rire apprendre à s'habiller. Je serai toujours présente à tes côtés quoi qu'il arrive. Tu deviens une jolie jeune femme, le changement : la coiffure, le style, le travail, le permis. Bientôt un gros projet verra le jour.... Tu avances et construis ta vie, celle que tu veux que tu choisis. Tu as le coeur sur la main. Je serai toujours fière de toi ma chérie. Va au bout de tes rêves, je serai là pour t'accompagner. Mais sache que même si je ne peux plus te porter dans mes bras, je te porterai toujours dans mon coeur et mes bras serviront désormais à t'enlacer, et continueront à te consoler. Je t'aime ma chérie", peut-on lire en légende.