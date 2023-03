Fashion Week : Léa François, Katrina Patchett et Adeline Blondieau réunies pour le défilé de Christophe Guillarmé

À seulement 45 ans, Christophe Guillarmé est un créateur de mode français d'exception. Chaque année, l'expert de la mode sort de nouvelles collections de prêt-à-porter toujours plus élégantes et sublimes ! Cette année, à l'occasion de la Fashion Week de Paris, celui qui habille les stars a une nouvelle fois frappé très fort. Mercredi 1er mars 2023, il a présenté sa nouvelle collection automne-hiver 2023/2024 devant une assistance captivée.

Le défilé a eu lieu au Balajo, prestigieuse boîte de nuit située dans le 11e arrondissement de Paris. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités étaient conviées et plusieurs d'entre elles ont répondu présentes, à l'image de l'actrice Léa François, qui s'est fait connaître dans la série à succès Plus belle la vie, mais aussi la chroniqueuse Beatrice Rosen et la reine de beauté Ophély Mézino (qui a été élue première dauphine de Miss France 2019 puis première dauphine de Miss Monde 2019).

Un arc-en-ciel de couleurs

Dans de magnifique robes bleues, jaunes, grises à paillettes, blanches, roses poudrées, grenat ou encore violettes irisées, plusieurs mannequins ont offert un magnifique défilé. Parmi eux, le mannequin polonais Magda Swider, la Franco-russe Agatha Maksimova, l'Israelienne Hofit Golan et bien d'autres...

Parmi les invités se trouvaient également la sublime danseuse Katrina Patchett et son compagnon Kylian, Flavy Barla (Miss Côte d'Azur 2022 et 5ème dauphine de Miss France 2023), Agathe Cauet (1ère dauphine de Miss France 2023), la journaliste et animatrice Elizabeth Tchoungui, Dominique Busso (CEO de Forbes France), la chanteuse et comédienne Prisca Demarez, les actrices Saïda Jawad et Laetitia Fourcade ainsi que le mannequin et danseur Raphaël Say.

Enfin, Christophe Guillarmé a également pu compter sur la présence de la comédienne (et ancienne épouse de Johnny Hallyday) Adeline Blondieau tout comme celles de la star de télé-réalité Maeva Martinez et Océane Bobèche, Miss Paris 2022. Du très beau monde pour un sublime défilé !