Faustine Bollaert se dévoile 100% naturelle à la plage

Parmi les stars qui ont passé leur Nouvel An au soleil, on peut également compter la belle Faustine Bollaert. Sur Instagram, l'animatrice commence cette nouvelle décennie en publiant une photo d'elle, au naturel et à la plage.

Maman de deux enfants, Abbie (née en 2013) et Peter (né en 2015), l'animatrice est aujourd'hui une figure incontournable du service public. Élue Femme de l'année par le magazine Télé 7 jours, l'épouse de l'écrivain Maxime Chattam avait dévoilé en octobre dernier qu'elle rêvait de découvrir la Polynésie française : "Je rêve d'y passer un mois ou deux avec mon mari et nos deux enfants. Un voyage que j'aimerais faire pour nos dix ans de mariage, dans trois ans. J'ai toujours voulu habiter sur une île. J'aspire à vivre comme Robinson Crusoé, en maillot, pieds nus et, surtout, coupée du monde", affirmait-elle au Parisien week-end. Alors, aurait-elle finalement avancé son projet ? Pleinement épanouie du côté professionnel, Faustine Bollaert s'est récemment illustrée dans les premiers numéros de sa nouvelle émission intitulée La boîte à secrets. Plusieurs célébrités dont Marc Lavoine, Slimane ou encore Iris Mittenaere et Dave sont venues se confier à l'animatrice. En attendant, la jolie brune profite pleinement de ses vacances au soleil avant de repartir sur les chapeaux de roues pour l'année 2020.

