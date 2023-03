Faustine Bollaert secouée par le tournage "le plus intense" jamais vécu : sa vie privée en est perturbée

Depuis 2017, Faustine Bollaert est aux commandes du programme Ça commence aujourd'hui sur France 2. L'émission est diffusée tous les débuts d'après-midi et rencontre beaucoup de succès. Elle est même devenue un rendez-vous incontournable. Sa force, c'est bien sûr les témoignages des intervenants sur les sujets les plus variés, aussi positifs que négatifs. Certains peuvent alors justement déclencher de vives émotions, surtout chez Faustine Bollaert qui les reçoit directement. Et si elle fait toujours en sorte de s'en protéger, il n'est pas rare qu'elle ressorte bouleversée de ses tournages.

Ce fut d'ailleurs le cas tout récemment, lorsqu'elle accueillait Elody, qui venait témoigner du suicide de son mari. La présentatrice, très touchée par son invitée, avait fini par oublier les caméras pour aller l'étreindre. Et jeudi 30 mars, Faustine Bollaert s'est vraisemblablement encore une fois retrouvée face à une histoire personnelle des plus poignantes. En story Instagram, la femme de l'écrivain Maxime Chattam explique n'avoir même jamais été dans cet état. "Une des journées de tournage les plus intenses depuis le lancement de Ça commence aujourd'hui... Je vais avoir du mal à trouver le sommeil", a-t-elle écrit pour commenter une image d'elle en train d'enlacer très fort son invitée. Faustine Bollaert n'a pas précisé le thème de nouveau tournage qui l'a tant secouée car il n'a pas encore été diffusé à la télé. Il faudra donc encore se montrer patient.

J'ai appris à mettre de la distance entre ce que j'entends sur mon plateau et moi

L'animatrice n'a jamais caché se trouver parfois submergée par les témoignages de ses invités. À tel point que cela a même eu des répercussions sur ses enfants. Ce fut alors le déclic pour Faustine Bollaert qui a décidé de se faire accompagner si elle voulait continuer de présenter Ça commence aujourd'hui. "Là, je n'y arrivais plus. J'étais en train de les embarquer dans mes noirceurs, et je n'en avais pas le droit. Je devais me faire accompagner", avait-t-elle admis pour le magazine Psychologies Magazine en 2021. Et c'est donc auprès d'un thérapeute qu'elle a trouvé refuge. "Depuis, j'ai appris à mettre de la distance entre ce que j'entends sur mon plateau et moi."