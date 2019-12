Faustine Bollaert "trop vieille" pour être draguée ? Ses drôles de confidences

Incontournable du service public, Faustine Bollaert fait les beaux jours de France 2 avec son émission Ça commence aujourd'hui. Un programme confidences où la parole est libérée. Chaque après-midi, l'animatrice reçoit de nouveaux invités pour parler de sujets parfois touchants et dramatiques et parfois plus légers et porteurs d'espoir. Jeudi 12 décembre 2019, ce fut au tour de Faustine Bollaert d'en dire plus sur sa personne alors qu'elle était invitée sur Sud Radio.

Au cours de l'interview, le journaliste s'est demandé si à force de rencontrer des gens, elle ne se faisait pas "draguer" par certains de temps à autre. Une question qui a surpris Faustine Bollaert, laquelle s'est exclamée aussitôt : "Jamais !" Et de poursuivre en se désolant quelque peu : "Et vous savez quoi ? Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un mari connu, j'en sais rien, mais moi, on ne me drague plus depuis des années, quoi." Il est vrai que le coeur de la jolie brune est pris depuis sept ans maintenant. Elle forme un couple heureux avec l'écrivain Maxime Chattam, avec qui elle a eu deux enfants, Abbie et Peter. Sur sa lancée, Faustine Bollaert poursuit avec amusement : "Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion il y a deux jours. Peut-être que je suis trop vieille. Personne ne me drague, Gilles, même pas vous, vous voyez ?"

Si elle ne se fait plus draguer ouvertement, Faustine Bollaert compte tout de même de nombreux admirateurs. A chacune de ses publications sur les réseaux sociaux, les internautes la couvrent de compliments, n'hésitant pas à utiliser les qualificatifs "Canon", "Magnifique" ou encore "Si belle". De quoi à coup sûr réchauffer le coeur de l'animatrice.