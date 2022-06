Fauve Hautot et Tayc inséparables : Folle soirée parisienne avec les rappeurs Kaaris et Oli

Ensemble, Tayc etFauve Hautot ont remporté l'émission Danse avec les stars face àBilal Hassani et Jordan Mouillerac en 2021. Depuis leur victoire, les deux amis ne se quittent plus à tel point que de nombreuses rumeurs les ont plusieurs fois supposés être en couple. Invités au troisième anniversaire de l'Hôtel Les Jardins du Faubourg le 9 juin 2022 à Paris, le chanteur et la danseuse ont passé la soirée avec le rappeur Kaaris, Séverine Ferrer mais aussi Oli (du groupe Bigflo et Oli). Après avoir profité de cet établissement grand luxe dédié à la relaxation, ils se sont ensuite rendus dans un restaurant afin de déguster de succulentes pâtes aux morilles. Comme de véritables amoureux, les amis ont partagé leurs assiettes, Fauve n'hésitant pas à piocher dans le plat de l'interprète du titre Comme toi.

Au cours de cette soirée, Tayc et Fauve Hautot ont pu croiser Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, Pascal Elbé, Christophe Beaugrand,Laurie Cholewa et son mari Greg Lévy, Damien Thévenot (Télé Matin), Ronald Guintrange (BFM TV), Karima Charni, Claude Bartelone, Philippe Douste-Blazy, Benjamin Castaldi, Vaimalama Chaves, Gwendal Marimoutou (Le Roi Lion) et Terence Telle, entre autres...

S'ils ont, pour le moment, toujours démenti être en couple, force est de constater qu'ils passent en tout cas énormément de temps ensemble. Lors d'une interview pour Télé Star, la célèbre danseuse avait réagi à ces ouï-dire. "Les gens parlent, tant mieux pour eux. Je sais qui je suis, je sais où je suis et je suis si calme dans ma vie que tout cela me dépasse un peu", a-t-elle confié. Aux dernières nouvelles, Fauve Hautot serait d'ailleurs toujours en couple avec Jules Renault, un photographe qu'elle connait depuis de nombreuses années.

Par ailleurs, au moment de leur grande victoire dans Danse avec les stars en novembre 2021, Tayc avait déclaré à propos de sa partenaire : "J'ai appris beaucoup de chose grâce à Fauve que ce soit sur le plan humain, sur le plan technique, sur le plan de la danse ou sur le plan de la vie. Je t'aime, voilà, ça fait trois mois que je veux te le dire, Fauve Hautot, je t'aime". Une déclaration en tout bien tout honneur ?

Partis récemment à deux à Los Angeles, Tayc avait eu le privilège d'inviter son amie à suivre sa tournée américaine. En plus d'avoir réalisé un road trip aux Etats-Unis, les amis semblent avoir tourné un clip ensemble. Qui sait, Fauve Hautot sera peut-être la future star du prochain clip de Tayc ?