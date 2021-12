Mia Frye ensorcelante auprès de Jordan Mouillerac et Maxime Dereymez

Faire trinquer les coupes de champagne, revêtir de beaux habits, déguster des petits fours... si cela ressemble fortement au programme de beaucoup d'entre nous pour Noël, c'était aussi celui des personnalités qui ont assisté le 13 décembre à la 44e édition du Prix The Best.

Rendez-vous était donné aux Salons Hoche, à Paris, pour cette soirée organisée par le célèbre jet-setteur Massimo Gargia et qui récompense des personnalités dans divers domaines (journalisme, cinéma, sport...). Autour du roi de l'évènement mondain, on a ainsi pu voir la danseuse et chorégraphe Mia Frye, moulée dans une robe de soirée noire sobre et élégante, laquelle avait opté pour un maquillage ensorcelant ! Elle a notamment pris la pose avec deux camarades stars des parquets, Jordan Mouillerac et Maxime Dereymez.

Les appareils photos ont aussi fait crépiter leurs flashs pour un parterre de VIP : Orlando, Tex, JoeyStarr - qui vient de faire des confidences peu ragoûtantes -, Nicoletta, Grace de Capitani et son mari Jean-Pierre Jacquin, Brigitte Fossey, Sylvie Malys, Philippe Candeloro ou encore le jeune Théo Christine (actuellement au cinéma dans le film Suprêmes), Emilie Gomis, Lamia Khashoggi, Agathe de Fontenay, Christophe Guillarmé...

Ce moment de détente, au milieu d'une actualité marquée par la présence constante de la pandémie, a aussi diverti Axelle Marine, Jean-Claude Jitrois, Darko Peric (La Casa de Papel), Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci-Ducret ainsi que Gaël Fickou, la comtesse Martine de Leseleuc de Kerouara, la princesse Caroline Murat, la chanteuse Akemi, Omar Harfouch avec sa femme Yulia Lobova, Alexandre Benalla tout sourire - nettement moins quelques jours plus tard après avoir été placé en garde à vue -, Henry-Jean Servat, Rachid M'Barki et sa compagne Bouchra, Michel Thibaud, André Bercoff...