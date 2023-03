Federico Aramburu : la veuve et les parents du rugbyman effondrés, un an après la tragédie

C'est une date commémorative qui a forcément fait beaucoup de peine à tous les amoureux de rugby, un peu partout sur la planète. Le lendemain de la clôture du Tournoi des 6 Nations, une foule nombreuse s'est réunie à Paris pour rendre hommage à Federico Aramburu, ancien joueur de rugby célèbre et international argentin venu s'installer en France il y a de nombreuses années. Le 19 mars 2022, ce dernier a perdu la vie dans les rues de la capitale, abattu de plusieurs balles après une altercation avec Loïk Le Priol et Romain Bouvier, deux militants d'extrême droite, interpellés depuis.

Si l'affaire n'est pas encore réglée et que la justice doit encore faire son travail, la Ville de Paris a décidé de rendre un hommage appuyé à Federico Aramburu, un an jour pour jour après sa mort. C'est au 146, boulevard Saint-Germain, dans le VIe arrondissement de la capitale, à l'endroit même où le rugbyman a été abattu à seulement 42 ans, que les commémorations ont eu lieu. Une plaque a été dévoilée et sur laquelle on peut lire : "Jamais plus une famille ne devrait être endeuillée à cause des idées et de la haine qui nichent dans les fanatismes comme celui de l'extrême droite".

Le père du rugbyman en larmes

Un moment très émouvant et un hommage en présence de Maria Aramburu, la veuve de l'Argentin (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). Très forte dans ce moment forcément compliqué et qui a dû ressasser de nombreux souvenirs, la femme du défunt était accompagnée des parents de ce dernier. Sa mère, Cécilia, a eu des mots forts lorsqu'elle a pris la parole. "Tout extrémisme provoque des désastres, mais cette haine irrationnelle et caractéristique de l'extrême droite envers tout ce qu'elle considère comme différent d'elle-même en fait une menace constante dans beaucoup de sociétés", a-t-elle déclaré, dans des propos rapportés par Le Parisien. Le père de Federico Aramburu était particulièrement ému durant la cérémonie, tout comme son grand copain, Thomas Lièvremont.

Plusieurs personnalités du monde du rugby, à l'image de Bernard Laporte ou encore Pierre Rabadan, le compagnon de Laurie Delhostal, étaient présents pour ce dernier hommage à un rugbyman aimé de tous.