Federico Aramburu tué en plein Paris "parce qu'il avait un accent" : un an après, la colère d'un célèbre ex-rugbyman

C'est un drame qui a bouleversé le monde du rugby et qui est vite devenu une affaire à l'échelle nationale. Le 19 mars 2022, après une soirée dans les rues de Paris, l'ancien rugbyman professionnel Federico Aramburu, notamment passé par Perpignan ou Dax, va avoir une altercation avec plusieurs hommes, dont le militant d'extrême droite, Loïk Le Priol, ainsi que Romain Bouvier. Une dispute qui dégénère avant que les deux hommes ne commettent l'irréparable en abattant de plusieurs balles l'homme de 42 ans. Après plusieurs jours de fuite, les deux hommes sont finalement interceptés, un à proximité de la frontière ukrainienne et l'autre dans la Sarthe.

Pour l'heure, l'affaire est encore loin d'être jugée et Loïk Le Priol a vu sa détention provisoire prolongée, lui qui nie toute préméditation dans son acte. Aimé de tous et apprécié pour sa joie de vivre, Federico Aramburu a eu des obsèques très émouvants et un an après son assassinat, l'émotion est toujours vive chez ses proches. Pour Le Parisien, l'ancien rugbyman Thomas Lièvremont a bien voulu revenir sur ce drame qui l'a touché de plein fouet, lui qui devait partir en vacances en Argentine avec le défunt peu de temps après sa mort. "J'étais à Paris ce soir-là. Je me suis posé la question : est-ce que j'aurais dû le rejoindre à cette soirée ? Est-ce que ça se serait passé différemment si j'avais été présent ? Je me dis que oui, peut-être, mais je ne suis pas là à culpabiliser", raconte le frère de l'ancien sélectionneur Marc Lièvremont.

Fédé, il n'était que bonheur, et gentillesse

Venu d'Argentine et installé en France où il avait trouvé la femme de sa vie, Federico Aramburu était tombé amoureux de ce pays qui l'a accueilli à bras ouvert. Pour Thomas Lièvremont, c'est cela qui a causé la mort de son ami. "Fédé, il n'était que bonheur, et gentillesse. Alors, imaginer qu'on a pu le tuer parce qu'il avait un accent et qu'il est étranger...", lance-t-il empli de désarroi.

Alors que la procédure contre les principaux suspects est toujours en cours, Thomas Lièvremont ne souhaite qu'une chose. "Que justice soit faite, et qu'on fasse en sorte que des choses comme ça ne se reproduisent pas", conclut-il.