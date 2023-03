Diaporama : Federico Aramburu tué en plein Paris "parce qu'il avait un accent" : un an après, la colère d'un célèbre ex-rugbyman

Federico Aramburu tué en plein Paris "parce qu'il avait un accent" : un an après, la colère d'un célèbre ex-rugbyman

Un an après la mort de Federico Aramburu, un ancien rugbyman se confie Info - Federico Martin Aramburu, ex-international argentin de rugby a été tué par balles dans le 6ème arrondissement de Paris après une altercation dans un établissement de nuit - Archive - Federico Martin Aramburu lors de la photo officielle de L'USAP Perpigan Top 14, à Perpignan France. © Philippe Laurenson/Panoramic/Bestimage © BestImage, Philippe Laurenson / Panoramic / Bestimage

Plus d'un an après, l'émotion est toujours vive chez les proches de l'ancien joueur argentin Obsèques de Federico Martin Aramburu (ancien rugbyman du Biarritz Olympique, tué par balles samedi 19 mars 2022 à Paris) en l'église Sainte-Eugénie à Biarritz, le 26 mars 2022. © Christophe De Prada/Bestimage © BestImage, Agence / Bestimage

Dans Le Parisien, Thomas Lièvremont, ancien rugbyman bien connu, s'est confié sur son ami et la douleur de sa perte Marc et Thomas Lièvremont (à gauche) à Roland-Garros en 2012 © BestImage, RINDOFF-JACOVIDES / BESTIMAGE

6 / 9