Finale de Koh-Lanta 2020 : Pas de contacts, pas de public... le dispositif spécial

L'heure de la finale de Koh-Lanta 2020 approche. Vendredi 5 juin, les téléspectateurs de TF1 découvriront qui de Claude, Naoil ou Inès sera sacré gagnant de l'aventure. Comme les années précédentes, l'émission sera diffusée en direct. Mais le coronavirus faisant toujours des victimes, la production a dû s'adapter comme l'a confié Denis Brogniart à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs.

Un dispositif spécial a en effet été mis en place pour le tournage qui se déroulera à la Plaine-Saint-Denis en présence du présentateur de l'émission et de tous les aventuriers de la saison. "La distanciation sera assurée entre les aventuriers, pour que chacun puisse rester dans les meilleures conditions possible. Il n'y aura pas d'effusions de joie sur la fin, pas d'embrassades, pas de scènes de liesse comme on les voit d'habitude. Et il n'y aura pas de public", a tout d'abord expliqué Denis Brogniart.

Il a ensuite confié qu'en coulisses, chaque candidat aura sa loge et que personne d'autre ne pourra y accéder, pas même leurs proches qui sont interdits de plateau. "Contrairement à d'habitude où ils sont tous réunis dans la même pièce, les aventuriers auront chacun la leur pour regarder l'émission, avant qu'ils ne se retrouvent en plateau pour le direct", a poursuivi Denis Brogniart.

Il reconnaît que cela sera moins festif. Mais il est heureux de pouvoir retrouver les participants car, pendant le confinement, Denis Brogniart se voyait seul sur le plateau, avec les aventuriers en visio. "Là, la production ALP a tout mis en oeuvre pour que ce soit parfaitement organisé et que les règles strictes de distanciations et les gestes barrières soient respectés à la lettre. Tous les gens qui ne sont pas indispensables ne seront pas là", a-t-il conclu le sujet. C'est donc de "manière extrêmement sereine" qu'il se prépare pour cette finale pas comme les autres.