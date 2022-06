Finale de Koh-Lanta : Règlement de compte et tacles à foison, les internautes se lâchent !

Ils attendent ce jour depuis de longues semaines. La grande finale de Koh-Lanta, Le Totem maudit est diffusée ce mardi 21 juin 2022 au soir, en deux temps. Tout d'abord, Jean-Charles (qui a déjà gagné le coeur des internautes), Géraldine, François et Bastien – handicapé à cause de la malédiction qu'il va traîner avec lui – disputent la mythique épreuve des poteaux. Ensuite, tous se donnent rendez-vous sur le plateau de TF1, à Paris, afin que Denis Brogniart procède au dépouillement et désigne le grand vainqueur de cette édition.

Mais d'abord, retour sur ce début de soirée incroyable. Rappelons que c'est Géraldine qui a remporté la mythique épreuve des poteaux après 2h à tenir en équilibre ! François est tombé le premier, avant d'être suivi par Bastien puis Jean-Charles. Cette édition réserve bien des surprises... Ils étaient quatre sur les poteaux, et ils seront trois en finale ! En effet, Géraldine a eu pour mission de choisir le premier finaliste qui l'accompagnera. Elle a désigné François qui a, à son tour, dû nommer le troisième finaliste de la saison, à savoir Bastien. Géraldine, François et Bastien sont les trois finalistes !

Ambre, éliminée à l'issue de la course d'orientation, et Jean-Charles, malheureux après les poteaux, rejoignent le jury final. Ils votent, au même titre que Colin, Pauline, Yannick, Anne-Sophie, Maxime, Louana, Fouzi, Nicolas et Olga, pour l'ultime survivor de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Mais avant de déposer leur bulletin dans l'urne, place aux discussions lors de ce dernier conseil. Et l'heure d'un règlement de compte en bonne et due forme !

François en prend pour son grade. Yannick et Colin lui reprochent de jouer la carte de l'anti stratège, lui qui a parfois tiré les ficelles au cours de l'aventure. Louana regrette aussi qu'Ambre et lui aient précipité sa sortie malgré leur accord d'ex-verts. En bref, le pompier en prend pour son grade...