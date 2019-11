Flavie Flament plus en contact avec sa famille : sa mère "en paix"

Le lien entre Flavie Flament et sa maman Catherine est définitivement rompu.

Depuis plus de huit ans, l'animatrice de 45 ans, qui fait son retour à la télévision avec L'Atelier (M6), et celle qui lui a donné la vie ne se parlent plus. Fâchées depuis plusieurs années, elles ne se sont plus du tout parlé depuis 2016, année de publication de son livre La Consolation dans lequel elle raconte avoir été violée dans sa jeunesse par le défunt photographe David Hamilton. La belle blonde, aux commandes d'On est fait pour s'entendre et Nous voilà bien ! (RTL), accusait également sa mère d'avoir fermé les yeux sur ce traumatisme d'enfance. Récemment interrogée par Paris Match, Flavie Flament est revenue sur ses rapports conflictuels avec sa famille. Closer a donc tenté de joindre Catherine afin d'avoir sa réaction. "Je suis en paix avec moi-même. J'ai une vie sereine avec ma famille, mes amis. Une page est tournée. C'est inutile de remettre une pièce dans le nourrain", a-t-elle confié à nos confrères avant de couper court à la conversation.

Pour rappel, la maman d'Enzo (15 ans, né de sa précédente union avec Benjamin Castaldi) et Antoine (23 ans, né de son premier mariage avec Bernard Flament), avait expliqué à nos confrères de Paris Match : "Je n'ai aucun contact avec elle depuis plus de huit ans, ni avec l'ensemble de ce que l'on pourrait considérer comme ma famille, à part la soeur de mon père, que j'aime profondément. Si je ne peux pas justifier l'attitude de ma mère, j'ai compris dès le départ l'ennui abyssal qui habitait cette femme et sa dérive. J'ai accepté, intégré, et j'ai désormais beaucoup d'indulgence pour elle. Je suis en paix." Flavie Flament avait aussi précisé que désormais, elle ne s'entourait plus de personnes toxiques.