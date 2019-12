Florence Cassez séparée de Fausto Avila, le père de sa petite Fleur

Chef du département bijoux et lingerie d'une chaîne de vêtements à Dunkerque, Florence Cassez est partie tenter sa chance au Mexique en 2003, mais rien ne s'est passé comme prévu. Soupçonnée d'avoir enlevé et séquestré trois personnes avec son ami Israël Vallarta, la jeune femme a été arrêtée et a passé sept années derrière les barreaux des geôles mexicaines. Une mascarade orchestrée par Genaro Garcia Luna, alors chef de la police fédérale qui a monté une fausse opération de sauvetage pour emprisonner la Française, filmée et diffusée sur des chaînes de télé.

Six ans après la libération de Florence Cassez survenue le 23 janvier 2013, Genaro Garcia Luna a été arrêté à Dallas, aux États-Unis, le 10 décembre 2019. Une information de taille reprise par Gala dans son édition du 19 décembre 2019. L'ex-chef de la police fédérale mexicaine "est accusé d'avoir empoché des millions de dollars en pots-de-vin, argent sale provenant du cartel de Sinaloa d''El Chapo' Guzman alors qu'il contrôlait la police fédérale mexicaine et était responsable de la sécurité publique du Mexique", a fait savoir Richard P. Donoghue, procureur fédéral du district Est de New York. Genaro Garcia Luna fait l'objet de trois accusations de trafic de cocaïne et d'une accusation de fausses déclarations.

Dans son article, Gala révèle que Florence Cassez, 45 ans, n'est aujourd'hui plus en couple avec son mari Fausto Avila qu'elle avait épousé le 20 juillet 2013 à Dunkerque. Mexicain installé en France depuis une vingtaine d'années, Fausto Avila faisait partie du comité du soutien de Florence Cassez qui comptait des personnalités comme Valérie Trierweiler ou encore Mélissa Theuriau. "Mais le Mexique, ce n'est pas que ces mauvaises choses qui sont arrivées à Florence", avait malicieusement glissé Florence Cassez à l'issue de la cérémonie. Le couple avait accueilli une petite fille prénommée Fleur en 2015.