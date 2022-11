Florent Manaudou : Sa première fiancée, une sublime brune liée à jamais à sa soeur Laure Manaudou

Si Laure Manaudou a été la première de la famille à se faire connaître grâce à la natation, son frère Florent Manaudou l'a très vite rattrapée en devenant l'un des plus grands nageurs français de l'histoire. Champion olympique lors des JO de Londres en 2012, il continue de performer à un haut niveau et il sera à coup sûr l'une des stars des prochains Jeux olympiques qui se tiendront à Paris en 2024. Un beau et grand athlète qui fête aujourd'hui ses 32 ans et qui semble plus épanoui que jamais. Depuis plus de deux ans, il partage la vie de la nageuse danoise Pernille Blume et les choses vont très vite entre eux puisqu'ils se sont fiancés l'an dernier.

Installés dans le sud de la France, le couple possède un superbe appartement à Marseille, mais vit actuellement du côté d'Antibes. Avant de connaître l'amour avec la belle Danoise, Florent Manaudou a eu plusieurs belles histoires, comme avec l'actuelle compagne de Tony Parker, Alizé Lim. Il a également déjà été fiancé par le passé puisque pendant trois ans. De 2013 à 2016, il a partagé la vie de la cavalière française Fanny Skalli. Originaire de Marseille, la belle brune a donc rencontré le nageur dans la cité phocéenne à l'époque où il s'entraînait là-bas, mais malheureusement, leur histoire n'a pas duré. Malgré ça, elle est restée très proche du clan Manaudou et particulièrement de Laure.

En effet, au moment de la naissance de son premier fils, Lou, né en juillet 2017 de son histoire avec Jérémy Frérot, Laure Manaudou a décidé de faire de Fanny Skalli la marraine de son garçon. Les deux femmes sont donc restées très proches et la cavalière a d'ailleurs refait sa vie depuis avec Steve Guerdat, un cavalier suisse de 37 ans sacré champion olympique en 2012 à Londres. "Nous nous sommes rencontrés avec Steve il y a environ neuf ans, donc avant son titre olympique. (...) Entre-temps, j'ai eu une relation avec Florent Manaudou, nous nous entendons toujours bien. Sa soeur Laure est l'une de mes meilleures amies et je suis la marraine de son fils", racontait Fanny au site jump-inside.com en janvier 2020.