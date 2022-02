Florent Pagny atteint d'un cancer : une ultime performance sublime avant sa lutte contre la maladie

Il a dû mettre sa carrière entre parenthèses pour raison de santé. Atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon qui ne peut pas s'opérer, Florent Pagny entre dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X. C'est pourquoi il a annoncé, le 25 janvier 2022, qu'il annulait toutes les dates de la tournée organisée à l'occasion de son 60e anniversaire. Quelques jours avant cette terrible révélation, l'artiste offrait une performance incroyable au public, qui sera diffusée ce vendredi à la télévision.

L'émission Symphonie pour la vie, spéciale pièces jaunes sera présentée aux téléspectateurs le 4 février sur France 3 en prime time. Mais ces images ont été capturées avant que Florent Pagny n'apprenne qu'il était atteint d'un cancer, le 12 janvier pour être précis ; depuis il a reçu de nombreux soutiens. Sur la piste des Folies Grüss de Paris, domptant des chevaux fous de sa voix puissante, Florent Pagny a chanté avec un plaisir incroyable, entouré d'Hugues Borsarello, de Nicolas Dautricourt au violon, de Gautier Capuçon au violoncelle, d'Yvan Cassar au piano et d'Alexis Gruss et Gipsy Gruss. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte.

Présentée par Faustine Bollaert, parrainée par Brigitte Macron et Didier Deschamps, l'émission Symphonie pour la vie est organisée pour la troisième année consécutive. Elle accompagne, avec panache, l'opération Pièces jaunes qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés, la Fondation des Hôpitaux subventionne, à travers cette opération, de nombreux projets dans les hôpitaux publics français. Depuis 1989, plus de 9 100 projets ont été financés sur tout le territoire : 90 maisons des ados, 2 900 chambres parents-enfants, 421 espaces de jeux, mais également des maisons des familles, des séjours thérapeutiques.

Grâce à son nouvel album intitulé Souvenirs, Gautier Capuçon a déjà récolté 100 000 euros à destination des pièces jaunes. Durant cette magnifique soirée, plusieurs appels au don seront lancés par les artistes présents sur la scène des Folies Grüss. Il est donc temps d'ouvrir le portefeuille...

Retrouvez Florent Pagny dans l'émission Symphonie pour la vie, spéciale pièces jaunes le 4 février 2022 sur France 3.