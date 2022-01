"Tu sais regarder la vérité en face" : Florent Pagny face au cancer, un confrère le soutient

Depuis l'annonce de sa maladie, de nombreux artistes ont témoigné leur affection à Florent Pagny. Marc Lavoine, notamment, a expliqué qu'ils s'appelaient tous les jours. Les deux hommes, amis depuis plus de 40 ans, ont également partagé la scène des dizaines de fois. Pascal Obispo lui aussi a tenu à l'encourager.

"La seule chose que je peux souhaiter, c'est que Florent aille bien, que tout se passe bien pour ses examens, sa chimiothérapie", rapporte le journal La Marseillaise. Line Renaud, elle aussi, a encouragé le chanteur à se soigner le plus vite possible. Celui-ci n'a pas encore réagi, sûrement concentré sur les différentes étapes qui permettront, on l'espère, sa guérison rapide.

Florent Pagny, 60 ans, aurait reçu cette nouvelle difficile après un contrôle de routine pré-tournée. Celle-ci, plusieurs fois décalée par la pandémie, a été annulée, une décision compréhensible. Il est soutenu par sa femme Azucena, qui partage sa vie depuis près de 30 ans, et ses deux enfants Inca et Aël, 25 et 22 ans.