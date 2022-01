Florent Pagny victime d'un cancer : son ami Marc Lavoine s'exprime

"On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer", a annoncé le chanteur Florent Pagny dans une vidéo publiée le 25 janvier. Depuis, les stars du show business lui ont témoigné du soutien et la production de The Voice a réagi à sa participation à la prochaine saison du télé crochet. Son ami Marc Lavoine vient à son tour de prendre la parole.

Le chanteur, lui aussi recruté par TF1 pour The Voice, était invité de l'émission Cultures médias sur Europe 1 ce jeudi 27 janvier et il n'a pas échappé à une question sur l'état de santé de son confrère. "Je l'ai eu au téléphone, il remercie les gens qui le soutiennent parce qu'il est très sensible aux gens de la rue, aux chauffeurs de taxi qui lui envoient des mots. Il sera sur scène bientôt. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Le reste, il l'a déjà dit lui et je pense que ça lui appartient", a raconté Marc Lavoine, ému par ce sale coup du sort réservé à Florent Pagny.

Le chanteur à la voix rauque a ensuite confié être présent pour son confrère, dans sa lutte contre le cancer. "C'est mon ami depuis quarante ans, on se téléphone tous les jours. Parfois, il me répond deux jours plus tard mais c'est normal. Florent, même en esprit, il est en Patagonie [il navigue entre l'Argentine et la France, après avoir un temps aussi vécu au Portugal, NDLR], c'est un voyageur, c'est un mec bien. Je suis heureux des retours qu'il a parce que les gens ont raison, Florent est un type vrai, élégant et c'est mon ami", a-t-il ajouté.

Florent Pagny, qui affronte cette épreuve avec l'aide de sa femme Azucena, aurait appris le diagnostic sur le plateau de The Voice lors de l'enregistrement des premiers prime. "Lorsqu'il a enregistré les dernières émissions de The Voice, ce vendredi, il a reçu les résultats du spécialiste. Le téléphone sonne, il décroche et là le verdict tombe : le cancer est inopérable", a relaté Myriam Palomba dans Touche Pas à Mon Poste. Selon elle, l'interprète des tubes Savoir aimer, Ma liberté de penser, Chanter ou encore Si tu veux m'essayer devrait subir "une vingtaine de séances de chimiothérapie."