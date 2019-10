Florent Pagny et sa femme célèbrent un grand anniversaire, Mika vertigineux

Le 16 mai 2019, la tour Eiffel fêtait ses 130 ans avec un grand spectacle anniversaire, fait de sons et de lumières. Les festivités ne sont pas encore terminées. Le samedi 26 octobre, France 2 lui consacre une soirée intitulée Les 130 ans de la Tour Eiffel – Le concert événement, animée par le duo Marie-Sophie Lacarrau et Stéphane Bern et coproduite par Carson Prod et Electron Libre.

Le 2 octobre dernier, de nombreux artistes se sont retrouvés pour l'enregistrement du show, précédé par des répétitions. En France pour la promotion de son dernier album Aime la vie sorti en juin dernier, Florent Pagny s'est produit sur la scène située sous la tour Eiffel sous les yeux de sa femme Azucena Caman qui était présente. Les amoureux ont pris la pose dans les coulisses de l'émission.

Une prestation promet tout spécialement d'impressionner les téléspectateurs, celle de Mika. Le chanteur de 36 ans a choisi de ne pas se produire au pied de la Dame de fer, mais au premier étage, à quelques mètres du vide. L'ancien coach de The Voice a interprété son tube Relax, Take It Easy en live, sans aucune sécurité : il a en effet refusé toute protection et la pose d'un harnais.

Alors que cette prestation vertigineuse concordait avec la sortie de son nouvel album My Name is Michael Holbrook (son vrai nom), Mika avait enregistré une vidéo qu'il avait partagée avec ses 1,2 million d'abonnés sur Instagram.