Florian Philippot : L'ex n°2 du FN arrêté par la police, une mésaventure en allant voter...

Tous les citoyens sont appelés aux urnes ce dimanche 24 avril pour faire un choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle. Mais apparemment, l'un d'entre eux était plus pressé que les autres de se rendre dans son bureau de vote de Forbach : Florian Philippot, ex-numéro 2 du FN devenu le Rassemblement national, arrêté sur une autoroute de la Marne dans une voiture lancée à près de 180 km/h.

Conduit par un chauffeur, le véhicule était bien le sien et lui a été immédiatement retiré, selon Le Parisien qui a pu le joindre pour confirmer l'information. L'homme politique a expliqué qu'il "dormait à l'arrière du véhicule" mais qu'une telle vitesse "n'était pas bien". Toutefois, il a expliqué que les deux hommes se rendaient à Forbach, en Moselle, pour aller voter.

Ils ont bien atteint Forbach dans la journée... mais en train ! Les policiers les ont en effet accompagnés vers la gare la plus proche pour leur permettre de rejoindre la ville où Florian Philippot se présentera en juin comme député. Mais attention, plus question pour lui de soutenir le parti d'extrême-droite représenté par Marine Le Pen et dont il a longtemps été numéro 2.

Entre 2016 et 2017, sa ligne directrice rencontrant de plus en plus de voix contre lui avait causé son départ du parti, laissant la place aux plus jeunes comme Jordan Bardella. En difficulté les années suivantes, celui qui avait été outé par Closer en 2014 était revenu dans la vie publique en créant son parti, Les Patriotes, et en adoptant un ton anti-masques et surtout anti-vaccins qui avait attiré une certaine partie de la population.

En juin prochain, il tentera de devenir député de la circonscription de Forbach, son fief depuis plusieurs années. Un essai qu'il a manqué à chaque fois, alors que le Front National décrochait plusieurs sièges à l'Assemblée.