Florian Zeller marié à Marine Delterme : cet acteur pour qui elle a craqué avant lui et avec qui elle a eu un enfant

Elle est folle d'amour et de bonheur, depuis qu'elle a épousé Florian Zeller en juin 2010. D'autant plus qu'avant lui, Marine Delterme a vécu un calvaire. La comédienne a en effet confié dans le passé avoir eu affaire à un pervers narcissique, ce qui avait véritablement détruit sa confiance en elle. Encore auparavant, elle essuyait un premier échec amoureux avec le comédien suisse Jean-Philippe Ecoffey.

En effet, Marine Delterme et ce dernier ont formé un couple dans les années 1990. Ensemble, ils ont même eu un enfant : Gabriel, né en 1998. Celui qui a aujourd'hui 23 ans a ceci-dit davantage été élevé par son beau-père Florian Zeller, lequel l'a également accompagné à l'adolescence lorsqu'il est passé par une sévère dépression. "Avec mes deux fils, je suis au front sur les fragilités adolescentes. Avec mon premier, je n'ai pas vu venir les choses. Il mangeait bien, dormait bien, je ne comprenais pas...", expliquait Marine Delterne dans Paris Match en janvier 2022.

Une situation compliquée qui l'a rendue très vigilante concernant son deuxième fils, Roman (13 ans), né de ses amours avec Florian Zeller. "Avec le deuxième, j'ai été très vigilante : apprendre à reconnaître des signaux infimes, un voile de tristesse, une bonne humeur de façade... Quelle responsabilité d'observer constamment ! C'est un sacerdoce !", confiait-elle également.

Florian Zeller l'a "ramenée à la vie"

Heureusement, pour traverser toutes ces épreuves de la vie, Marine Delterme a pu compter sur son précieux Florian, qu'elle a rencontré en 2003. À l'époque, le réalisateur et écrivain de 11 ans son cadet devait l'interviewer pour un journal, alors qu'elle exposait des sculptures sur la thématique du visage. Ils ne se sont plus quittés depuis. "Il nous a pris à bras-le-corps, mon fils et moi... C'est incroyable ! Ce 'jeune homme' nous a quasiment sauvés, c'est l'âme la plus noble que j'aie rencontrée. Il nous a ramenés à la vie. Avec une immense patience...", lui reconnaissait-elle pour Paris Match.