Francis (L'amour est dans le pré) en couple : il présente sa compagne Martine

Lundi 14 septembre 2020, les téléspectateurs de M6 ont eu le droit à une bonne dose d'amour. Après la diffusion du premier épisode de la saison 15 de L'amour est dans le pré, le public a découvert L'amour vu du pré, une émission au cours de laquelle d'anciens candidats commentent la nouvelle édition. L'occasion de prendre des nouvelles de Francis de la saison 14. ! Le viticulteur de l'Aude avait une bonne nouvelle à annoncer.

Ce n'est pas seul que Francis a visionné le premier épisode de L'amour est dans le pré 2020. Il était en effet auprès de sa nouvelle compagne. Une femme prénommée Martine qui correspond parfaitement à son idéal féminin. Elle est brune, mate de peau, grande et féminine comme il imaginait la femme de sa vie. Rappelez-vous lors de son portrait, il avait cité Anne Hidalgo en exemple.

C'est après son aventure dans L'amour est dans le pré que son chemin a croisé celui de Martine, une assistante de direction venant tout droit de Rouen et âgée de 56 ans. Elle a écrit à Francis à la fin de l'émission dans l'espoir de vivre une belle histoire avec lui. Se sont ensuivis six mois d'échanges de messages, de lettres et d'appels. Voyant que le courant passait, ils ont pris la décision de se rencontrer au début de l'été. Et ils ont bien fait, car aujourd'hui, ils filent le parfait amour. Si bien que Martine envisage de s'installer avec son cher et tendre. On leur souhaite de concrétiser ce beau projet.

Lors du tournage de L'amour est dans le pré 2019, Francis avait eu un coup de coeur pour Brigitte. Après avoir découvert son courrier, il l'avait invitée chez lui. Et ils ont vécu une petite idylle. Malheureusement, c'était seul que l'agriculteur avait fait son arrivée au bilan face à la présentatrice Karine Le Marchand. Il avait expliqué que c'est un mot qu'il avait laissé à son ancienne compagne qui avait tout fait basculer. Après son séjour chez elle, il lui avait écrit qu'il partait pour mieux revenir. De tendres mots qui avaient effrayé Brigitte. Elle avait donc pris la décision de rompre. Un mal pour un bien puisqu'aujourd'hui, Francis nage dans le bonheur.