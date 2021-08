Franck Dubosc en vacances : joyeuse balade en amoureux avec Danièle... dans les airs !

En vacances à Antibes, Franck Dubosc passe indéniablement du bon temps dans le sud de la France. Accompagné de sa petite famille, l'humoriste enchaîne glissades et soirées mousse. Mercredi 18 août 2021, la star de la saga Camping a, une nouvelle fois, partagé d'adorables clichés de son couple avec Danièle, avec qui il est marié depuis 2009.

Cette fois, pour pimenter son séjour au bord de la mer, l'humoriste de 57 ans a décidé de prendre un peu plus de hauteur à la fête foraine d'Antibes en s'engageant dans un tour de montagnes russes. Bien accroché, le père de famille et son épouse étaient visiblement ravis et friands de sensations fortes. Une petite sortie à deux que le père de Milhan (8 ans) et Raphaël (11 ans) a immortalisé en capturant ce joli moment.

Très fier de ses enfants, Franck Dubosc ne manque jamais une occasion de vanter les qualités de ses chers et tendres. Malgré son quotidien très occupé, entre les plateaux de tournage et les salles de spectacles, le père de famille ne cache jamais son amour pour ses enfants. Dans les colonnes de Télé Star, en juin dernier, l'humoriste s'était confié sur sa relation avec ses enfants. "On s'entend, mais on s'écoute rarement. Je suis parfois pénible avec eux. Je limite leur temps d'écran. C'est difficile pour un enfant de concevoir que l'interdit fait partie de l'éducation." Sans oublier de mentionner les valeurs essentielles qu'il essaye d'inculquer à ses enfants : "Ne pas se moquer des autres, être ouvert d'esprit et ne pas être raciste... Avec une mère d'origine libanaise, ça aide."

À l'écoute des besoins de ses enfants, Franck Dubosc veut à tout prix entretenir de beaux rapports avec eux. Une complicité qu'il n'a pas eue avec son père, Lucien, mort en 2002 : "Je pense que mon père n'était pas gêné de mon succès, mais gêné de me dire qu'il était fier de moi. Je sais qu'il était fier de moi, mais il ne me l'a jamais dit. Comme ça commençait à monter trop haut, il s'est encore plus rétracté sur sa façon de me montrer qu'il m'aimait. Sûrement pour ne pas que je crois qu'il m'aimait pour mon succès. Et puis après il y a les rapports financiers, il y a tout ça", avait-il partagé dans l'émission Passage des Arts, sur France 5.