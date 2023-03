Franck Ribéry : Cette journaliste de TF1 qui a été dans la même classe que lui

C'est l'un des plus grands footballeurs français des 20 dernières années et si Karim Benzema a eu le Ballon d'Or cette année, c'est probablement celui qui l'aurait mérité le plus avant le joueur du Real Madrid du côté Français. À 39 ans, Franck Ribéry a annoncé qu'il prenait sa retraite en fin d'année dernière après une carrière incroyable qui l'a notamment vu passer par l'Olympique de Marseille, le Bayern Munich ou la Fiorentina, en Italie. Avec 81 sélections en équipe de France, il a fait partie de l'histoire des Bleus jusqu'en 2014, atteignant notamment la finale de la Coupe du monde en 2006 aux côtés de Zinedine Zidane et Thierry Henry.

Plutôt discret sur sa vie privée, Franck Ribéry est en couple et marié depuis de longues années avec Wahiba. Ensemble, ils ont eu 5 enfants et si le footballeur est allé vivre en Italie, sa famille a choisi de rester à Munich où elle a ses attaches. L'ancien attaquant des Bleus est un petit gars du Nord, né à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et qui a d'ailleurs été en cours avec une journaliste qui fait beaucoup parler d'elle actuellement. Cheffe du service fact checking à TF1 et LCI, Samira El Gadir a eu le droit à un beau portrait dans le dernier numéro de Télé Loisirs, sorti ce lundi 20 mars. La journaliste, âgée de 38 ans, y parle de sa jeunesse, elle qui est fille d'un père ouvrier et d'une mère au foyer.

Partenaires sur les terrains de foot

Samira El Gadir a elle aussi grandi à Boulogne-sur-Mer, où elle a pu côtoyer Franck Ribéry, avec qui elle jouait au football. Plutôt garçon manqué à l'époque, celle qui intervient les samedis soirs dans la rubrique Infox du JT d'Anne-Claire Coudray, est une amie d'enfance du champion et ils étaient notamment dans la même classe en 6ème. Amis durant leur jeunesse, la journaliste et le footballeur vont s'éloigner lorsque ce dernier part en centre d'information. Une anecdote plutôt marrante donc, mais visiblement, les chemins de Franck Ribéry et Samira El Gadir ne se sont pas recroisés depuis les bancs de l'école.