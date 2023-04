Franck Ribéry : Sa ravissante fille Hiziya tente une nouvelle coupe de cheveux, ça change !

Franck Ribéry est un homme qui a réussi beaucoup de choses dans sa vie et pourtant tout n'a pas été simple pour lui. Victime d'un accident de voiture à l'âge de deux ans, les choses auraient pu très mal tourner pour le footballeur, mais avec un mental comme le sien, il a réussi à déplacer des montagnes. Devenu une véritable légende du Bayern Munich, il a passé plus de 10 ans en Allemagne avant d'effectuer sa fin de carrière en Italie. Retraité depuis la fin d'année 2022, le natif de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) a décidé de poursuivre l'aventure de l'autre côté des Alpes en devenant entraîneur adjoint de son dernier club, la Salernitana.

Une vie en Italie qui comporte néanmoins un gros inconvénient pour Franck Ribéry, qui vit loin de sa famille et notamment de sa femme, Wahiba, restée en Bavière avec leurs 5 enfants. Marié depuis 2002 avec sa femme, l'ancien footballeur de 40 ans est un papa heureux et qui voit ses enfants grandir vite, à l'image de son petit Seïf-El-Islam, qui marche dans ses pas. Actuellement dans les équipes de jeunes du Bayern Munich, il semblerait que le jeune garçon de 9 ans soit déjà un très bon joueur de foot, ce qui ne manque pas de faire la fierté de ses parents. Dans la fratrie, l'aînée s'appelle ​​Hiziya et cette dernière fait déjà beaucoup parler d'elle.

Un nouveau look à venir pour Hiziya ?

À seulement 17 ans, la jeune fille est déjà suivie par plus de 300 000 abonnés sur Instagram et elle se montre très active ces derniers temps. Fan de mode, la jolie brune a finalement décidé de dévoiler son visage à sa communauté, alors qu'elle a longtemps refusé de le faire. Depuis, elle n'hésite plus à se montrer et à partager des looks toujours plus stylés. Ce 17 avril, Hiziya Ribéry a partagé une photo dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), sur laquelle on peut la voir en face de son miroir et visiblement elle a décidé de changer de coupe de cheveux. La fille du sportif a opté pour un look wavy avec de belles boucles, mais patience, le résultat n'est pas encore final, mais on a déjà hâte de voir ce que ça va donner !