François Berléand en galère d'argent : "Je suis à découvert perpétuellement..."

Avoir le coeur sur la main peut parfois porter préjudice. François Berléand, qui n'est pas très regardant sur les dépenses, serait sans cesse débordé financièrement. Mais pour la bonne cause ! Invité sur le plateau de l'émission L'Instant De Luxe, sur Non Stop People le mercredi 13 janvier 2021, le comédien a expliqué qu'il claquait sans compter pour les membres de sa famille. "Je gère plus à découvert qu'autre chose, a-t-il précisé. J'ai quatre enfants et j'ai voulu que mes enfants aient chacun un appartement. Mes deux grands ont un appartement, ils y sont. Et pour mes deux jumelles de 12 ans, je suis en train de payer les intérêts. Donc je suis à découvert perpétuellement. C'est la vie !"

François Berléand a parfois eu droit à de gros cachets. Il a notamment évoqué cette fois où il avait eu droit à 20 000€ par jour - dont la moitié pour les impôts - en jouant aux Etats-Unis dans Le Transporteur 2, en 2005. Mais comme une majorité de comédiens, il ne travaille presque plus depuis un an. Tout juste l'a-t-on vu, en décembre, dans I Love Coiffure de Muriel Robin. "C'est difficile pour tout le monde, admet-il. Depuis que je suis connu, dès qu'on m'autorise un découvert, j'en ai un. Je ne garde pas mon argent. Si les copains sont dans l'embarras, je les aide."

Le confinement n'a pas été de tout repos, pour François Berléand. Privé de travail, il est parti s'enfermer dans le Sud-Ouest avec sa compagne Alexia Stresi, leurs filles jumelles et quelques voisins. L'acteur a été victime de la pandémie de Covid-19 sans souffrir de trop de symptômes. "On a pris le risque de partir chez des gens qu'on ne connaissait pas plus que ça, confiait-il sur RTL. Nous étions onze et on l'a tous attrapé ! L'un des garçons était contaminé et on l'a tous attrapé. Alexia de façon sévère et les autres beaucoup moins. Il y a eu une perte du goût et de l'odorat et moi ça a été totalement asymptomatique. J'étais le plus en forme mais j'étais quand même fatigué mais j'ai abusé pas mal de l'alcool." François Berléand disposerait d'une collection personnelle de quelques 5000 bouteilles de vin. Pas étonnant qu'il soit sans cesse dans le rouge...