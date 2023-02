François Berléand papa de jumelles : sa décision peu commune prise avec sa femme pour le bien de leurs filles

Huit millions et demi d'entrées au cinéma et de multiples récompenses. Voilà ce qu'à engendré le film Les Choristes, de Christophe Barratier, sorti en 2004. Et près de vingt ans plus tard, il fait encore partie des longs-métrages de légende du 7ème art. C'est pourquoi, il n'est pas rare que les chaînes le rediffusent, comme France 2 a décidé de le faire ce dimanche 12 février.

Les plus nostalgiques auront alors certainement plaisir à retrouver Gérard Jugnot dans le rôle du gentil professeur de musique, le jeune Jean-Baptiste Maunier ou encore François Berléand, qui incarnait le rigide Monsieur Rachin, directeur du pensionnat aux méthodes répressives. Un personnage bien éloigné de sa véritable nature, d'autant plus que l'acteur est lui-même papa.

Avec sa femme Alexia Stresi, François Berléand a notamment accueilli des jumelles, Adèle et Lucie, nées en décembre 2008 . Et concernant leur éducation, le couple a décidé de favoriser l'ouverture d'esprit. Dans l'émission Ça fait du bien, sur Europe 1, en mars 2021, la romancière de 51 ans avait en effet confié avoir pris une décision radicale pour inculquer de belles valeurs à leurs enfants : celle de déménager de leur beau quartier de Paris pour s'installer à la place en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Il s'agissait alors pour François Berléand et elle-même de plonger dans un milieu "où les gens bataillent", selon Alexia Stresi. "Ça a été absolument formidable pour les filles et pour nous, de par les rencontres, la vie dans notre quartier, etc", se souvenait-elle.

Les maîtresses n'arrivaient plus à enseigner...

Une "formidable" mais néanmoins très courte expérience. Car oui, la famille a apparemment rapidement atteint ses limites en Seine-Saint-Denis. "Il y avait beaucoup d'enfants non-francophones dans les classes de mes filles qui, à ce moment-là, étaient en CE1. Les maîtresses n'arrivaient plus à enseigner le français à ces enfants et avoir du temps pour apprendre à lire et à écrire aux autres", expliquait-elle.



A noter que François Berléand a eu deux autres enfants nés d'une précédente relation : Martin (né en 1979) et Fanny (née en 1983).