François Civil : "J'ai plus de mal à parler", rares confidences sur son état "amoureux"

Ce mercredi 5 avril sortira en salles Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan, le premier film d'une saga en deux parties adaptée du roman d'Alexandre Dumas (le second volet sortira le 13 décembre, ndlr). Un long-métrage au casting de folie, avec notamment la belle Eva Green, Vincent Cassel, Romain Duris,Louis Garrel ou encore Pio Marmaï. Mais le héros principal est incarné par François Civil . D'ailleurs, l'acteur de 33 ans, qui était l'invité de Télématin ce mardi 4 avril, s'est exprimé sur ce personnage culte qu'il interprète.

Il a notamment été interrogé par Thomas Sotto sur le côté "romantique" qui ressort beaucoup de d'Artagnan dans ce film. "C'est votre touche personnelle ça ?", lui a demandé le journaliste, ce à quoi il a répondu : "Souvent, quand on a un scénario, on essaie d'insuffler certaines choses. Et en effet, dans son rapport avec Constance Bonacieux (la femme du propriétaire du logement de d'Artagnan, ndlr), je l'ai voulu peut-être un peu moins lourd qu'il peut l'être dans le roman".

François Civil s'est également inspiré de son expérience personnelle pour appréhender l'aspect sentimental de son personnage : "Je me suis demandé comment j'étais quand je tombais amoureux. Et généralement, j'ai plus de mal à parler quand je suis amoureux de quelqu'un que quand je drague une fille qui m'intéresse moins". De rares confidences donc de la part de l'acteur sur sa vie sentimentale, lui qui ne s'exprime presque jamais sur ce sujet, que ce soit en interview ou sur ses réseaux sociaux.

Je déteste me regarder à l'écran

Il ne parle d'ailleurs que très rarement de lui. Et lorsqu'il le fait, il se montre très modeste, à l'image de cette interview donnée à L'Équipe en janvier 2021, dans laquelle ce passionné d'escalade expliquait se trouver "moche", lui qui fait partie des acteurs les plus séduisants de sa génération : "Je déteste me regarder à l'écran. De la même manière qu'entendre sa voix sur messagerie peut être pénible, il y a quelque chose de gênant dans le fait de me regarder, j'ai l'impression que le lâcher-prise lié au travail d'acteur implique une mise à nu".

Et en plus d'être très humble, il est également dévoué. Car, pour en revenir aux Trois Mousquetaires, le comédien a tenu à faire lui-même ses propres cascades sur le tournage du film. À ses risques et périls, puisque, comme le révélait récemment Le Parisien week-end, le bel acteur parisien a été enterré vivant pour une scène où son personnage est laissé pour mort, mais il s'est aussi cassé un pied et est resté "aveugle d'un oeil pendant trente-six-heures à cause d'un produit de maquillage mal appliqué".