Eva Green ensorcelante en petite tenue noire et cape brodée face aux Mousquetaires

Un casting prestigieux a été rassemblé le 21 mars 2023 pour l'avant-première du film Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan, premier volet d'une trilogie adaptée de l'oeuvre d'Alexandre Dumas père. Blockbuster français réalisé par Martin Bourboulon et produit par Dimitri Rassam - le fils de Carole Bouquet et l'époux de Charlotte Casiraghi qui étaient présentes d'ailleurs -, il promet un spectacle époustouflant avec des scènes de combat de cape et d'épée impressionnantes. Les acteurs et actrices se sont retrouvés pour la glorieuse projection à Paris, vêtus de leurs plus beaux atours. La vidéo de cet événement, qui a compté sur l'arrivée "au galop" du quatuor principal, est visible dans notre diaporama.

Difficile de ne pas être envoûté par la magnétique Eva Green. A l'image de beaucoup de ses personnages fascinants, la fille de Marlène Jobert a choisi un look ensorcelant composé d'une tenue courte noire à fines bretelles et d'une cape entre transparence et broderies noires. Les touches de couleur, ce sera son regard bleu-vert et son rouge à lèvres intense. Incarnant Milady dans cette superproduction, elle a posé avec les fameux Mousquetaires plus chics que jamais : Vincent Cassel, alias Athos, Romain Duris qui joue Aramis, Pio Marmaï ou plutôt Portos et enfin François Civil, celui qui tient le rôle-titre de D'Artagnan.

Si Eva Green a également tourné avec Vincent Cassel pour la série policière Liaison, elle a eu le plaisir de retrouver celui qui jouait son frère dans le film qui l'a révélée il y a vingt ans, Les Innocents, Louis Garrel. Jouant le roi Louis XIII, l'amoureux de Laetitia Casta était particulièrement séduisant. L'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps, qui a récemment été mise en lumière pour sa complicité avec le regretté Gaspard Ulliel avec qui elle a tourné le puissant Plus que jamais, incarne elle la reine d'Autriche. Elle portait lors de cette soirée une tenue qui fait certainement un clin d'oeil à son personnage. Comédienne montante du cinéma français, Lyna Khoudri (Novembre) était ravissante tout de blanc vêtue, sauf la touche de noir de ses précieux souliers.

Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan, en salles le 5 avril 2023