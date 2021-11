François Feldman a tout plaqué : amaigri, séparé, lâché par sa maison de disque, il raconte sa nouvelle vie

François Feldman repart à l'assaut de son public. Le chanteur, à qui l'on doit le tube Joue pas en duo avec la chanteuse américaine Joniece Jamison, revient donc avec un nouveau disque. Apaisé et heureux, il s'est confié sur sa nouvelle vie de Sudiste après avoir quitté Paris et les soucis.

"On peut dire que je reviens de loin ! Au début des années 2000, j'ai été frappé par une abominable loi des séries ! Il y a d'abord eu ma maison de disques qui m'a remercié. Puis je me suis séparé de ma copine de l'époque. Ensuite, alors que j'avais perdu ma maman adorée en 1998, mon papa, d'origine russe, auquel j'étais très attaché, disparaissait à son tour. La totale !", a ainsi relaté François Feldman. Et puis, un jour dans les rues de Paris, le chanteur a alors croisé quelqu'un lui ayant demandé si il était malade car il avait "tellement maigri" et cela fut le déclic pour lui : il fallait changer de vie.

L'interprète des Valses de Vienne, "en pleine déprime", a alors suivi le conseil de cette personne en choisissant de faire ses valises. A l'instar de son jeune confrère Julien Doré qui a quitté Paris pour la province, François Feldman a lui aussi fui la capitale pour le Sud ! "J'ai vendu mon appartement et la petite maison de campagne que j'avais dans les Yvelines. Et je me suis installé non loin de Cannes en 2001", précise-t-il. Désormais, il vit dans un petit village où il a une maison dans laquelle il peut accueillir sa fille Joy - avec la mère de celle-ci, ils ne se parlent plus - dès qu'elle souhaite lui rendre visite. Il aussi retrouvé l'amour dans les bras d'une "brune piquante avec des origines italiennes et espagnoles", dit-il, précisant qu'avec elle il ne "s'ennuie pas" !

A noter que les fans de François Feldman pourront le retrouver en tournée au printemps 2022 dans toute la France.

France Dimanche, édition du 26 novembre 2021.