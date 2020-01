François Fillon : Bientôt grand-père pour la 5e fois

Ce jeudi 30 janvier 2020, l'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle, François Fillon, se livre sur le plateau de l'émission Vous avez la parole, sur France 2. S'il est certain qu'il parlera de ses problèmes judiciaires, de ses échecs et de son retrait de la vie politique, peu de chances en revanche qu'il évoque la bonne nouvelle le concernant : la venue d'un bébé.

C'est dans les pages du magazine Paris Match, dans les kiosques le 30 janvier, que l'on découvre que François Fillon se prépare à un heureux événement : devenir grand-père pour la cinquième fois. Nos confrères relatent la vie du couple Fillon depuis le parcours chaotique de la présidentielle de 2017 – arrivé en 3e position au premier tour avec 20,01% des voix – et livrent l'heureuse information. "Les époux ont fêté Noël avec leurs cinq enfants, leur gendre et les deux belles-filles, ainsi que leurs quatre petits-enfants. Un cinquième est attendu en mars", peut-on lire.

François Fillon (65 ans) et sa femme Pénélope (64 ans) sont les parents de Marie (avocate d'affaires), Charles (avocat d'affaires), Antoine (gestionnaire de patrimoine), Édouard (qui travaille dans une société d'investissement) et Arnaud (lycéen en classe prépa). L'ancien homme fort de la droite a toujours été un père peu démonstratif. "Dans notre famille, nous n'avons pas besoin de nous dire les choses. Il n'y a pas de démonstration intempestive d'émotion. Aucun de mes enfants ne m'a jamais fait la moindre critique et, pourtant, ce sont eux qui ont le plus supporté les conséquences de la vie publique", confiait-il à Match en 2013. En revanche, François Fillon est un grand-père gaga, selon sa femme, qui s'exprimait elle aussi dans le même magazine deux ans plus tard.

Pour rappel, Penelope Fillon – qui est candidate aux municipales dans la Sarthe – doit se présenter face à la justice le 24 février prochain à Paris. Elle est mise en examen pour "complicité et recel de détournement de fonds publics" et "complicité et recel d'abus de biens sociaux". Elle reste présumée innocente des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de l'affaire. Elle pourra compter sur le soutien de son mari, dont le Canard enchaîné avait révélé qu'elle avait été un temps son attachée parlementaire. François Fillon est désormais associé au fonds d'investissement Tikehau.