François Hollande, ce qu'il a dit à Carla Bruni : "La réalité est plus triste"

Mardi 1er octobre 2019, François Hollande était l'invité spécial de C à vous (France 5). Son passage dans l'émission lui a permis de revenir sur la grosse actualité de la semaine : le décès de Jacques Chirac, à qui une cérémonie d'hommage national a été rendue dans la cour des Invalides, à Paris, la veille. Parmi toutes les images importantes à retenir de ces obsèques (qui ont rassemblé les plus grands leaders politiques), une séquence d'une discussion privée entre Carla Bruni et François Hollande est peut-être celle qui a le plus attiré l'attention.

On a tous voulu connaître le contenu de ces messes basses, savoir ce que l'ancien chef de l'État a bien pu dire à Carla Bruni pour la mettre dans tous ses états. "C'était quand même une cérémonie, donc je suis un peu surpris qu'on n'ait retenu que ces images. Ça me heurte. On n'était pas là pour avoir seulement quelques interrogations sur des conversations. Puisque la question m'est posée, j'y réponds", commence François Hollande, le ton léger. "Ce qui m'a surpris, c'est que les Français, les internautes ont énormément d'imagination, d'humour et de curiosité, légitime d'ailleurs. En fait, la réalité est beaucoup plus triste et simple, explique l'ancien chef de l'État. C'est qu'elle me posait la question que beaucoup avaient à l'esprit : 'Pourquoi Bernadette Chirac n'est pas là ?' Et je lui ai confirmé que son état de santé ne lui permettait pas d'être là et que c'était très difficile pour elle. C'est ce qui a sans doute suscité cette réaction humaine et, je crois, sincère."

"La vérité n'est pas forcément celle que l'on croit. (...) La vérité n'est que celle-là, c'est-à-dire beaucoup de tristesse. C'est la vie d'une femme que je connais et qui souffrait. Qui souffrait de ne pas être là aussi. Si elle n'était pas là, c'est parce qu'elle souffrait vraiment", a déploré le compagnon de Julie Gayet.