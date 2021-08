François Hollande et Julie Gayet : Belle soirée "emplie d'émotions" pour les amoureux

Alors qu'ils ont posé leurs valises à Tulle pour quelques jours de vacances, François Hollande et Julie Gayet ont fait un passage remarqué à Gindou, à environ deux heures de voiture, pour une soirée cinéma. Le couple a découvert un petit festival autour du 7e Art.

Comme le rapporte La Dépêche, François Hollande et Julie Gayet ont donc fait une apparition surprise samedi 21 août à la soirée d'ouverture du Festival Gindou Cinéma. Un joli moment qui a beaucoup plu à l'actrice, actuellement à l'affiche de la comédie C'est quoi ce papy ?! qui s'est dit "emplie d'émotions". Il faut dire que le cinéma a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Elle a déclaré : "Cela a été pour moi une grande émotion de découvrir cet écran en plein air, puis la salle et la scène. Le cinéma commence ici, comme ailleurs et si ça part parfois dans le monde entier c'est parce que des passionnés ont su mettre leurs énergies et leurs expériences en commun."

Quant à François Hollande, qui a fait de la Corrèze sa terre de coeur et d'élection, il a évoqué sa venue à ce festival situé dans le Lot avec l'humour qui le caractérise. "Comment se fait-il qu'en plusieurs décennies de vie politique et 5 ans de présidence de la République je ne sois jamais venu ici ? Comment se fait-il que mes services, pourtant de haute qualité, ne m'ont pas prévenu qu'ici se tenait un festival de renommée mondiale. Il a fallu que ce soit Julie Gayet qui me prévienne. Ne pouvant pas me libérer pour Cannes, j'ai donc décidé de venir à Gindou."