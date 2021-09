François Mitterrand avec une femme de 50 ans sa cadette : quand Danielle fait irruption...

Personnalité historique française, François Mitterrand voit différents visages révélés au grand jour depuis sa mort en 1996. Notamment sur sa vie amoureuse, marquée par son mariage avec Danielle Mitterrand, le nom d'Anne Pingeot avec qui il a eu Mazarine et désormais, une certaine Claire. C'est le prénom donnée à celle qui a été si proche de lui lors de ses dernières années, d'après le livre de la grande reporter au Monde, Solenn de Royer, Le Dernier Secret aux éditions Grasset. La journaliste diffuse dans les colonnes du quotidien pour lequel elle travaille les bonnes feuilles de son ouvrage à paraître le 6 octobre. Bien que la différence d'âge entre les deux personnes – cinquante années – ne cesse de hanter la lecture de l'article, leur relation est captivante. Notamment quand la jeune Claire doit faire face à l'irruption de l'épouse du chef d'Etat lors d'un repas, le jour de son départ de l'Elysée après la victoire de Jacques Chirac.

Nous sommes en 1995, l'état de santé du président se détériore chaque jour. Claire, la jeune étudiante en droit, a pris une place à part dans la vie de l'homme politique et ils se fréquentent depuis plus de dix ans. François Mitterrand a mauvaise mine, le déjeuner est douloureux et triste. Il semble si passif. C'est alors que le maître d'hôtel l'interrompt : "Monsieur le président, veuillez m'excuser, Madame est seule, elle souhaite se joindre à vous." Avec sa plume délicate et pudique, Solenn de Royer conte la scène, gênante, : "Claire se raidit. C'est trop tard, Danielle est déjà entrée. Elle s'installe sans un mot pour elle, sans un regard. Le couple évoque les quatorze ans qui viennent de s'écouler, passés si vite. (...) Quand Danielle les quitte, Mitterrand et Claire vont s'asseoir un moment dans le canapé, mais le président est épuisé, gêné par ce repas à trois qui vient de s'achever. Il refuse que Claire le touche, va s'étendre dans sa chambre, à côté, avant de la raccompagner. (...) Il est mort un lundi et a été enterré un jeudi [le 11 janvier 1996]."

Dans le communiqué de présentation du livre par l'éditeur, on lit : "Ils s'aimeront à huis clos, jusqu'à la fin, en 1996." Jusqu'à la fin, François Mitterrand aura noué des relations fortes et clandestines. Le livre mêle le récit amoureux et son parcours politiques avec des souvenirs, des notes sur un carnet et des promenades. Déjà en 2016, les éditions Gallimard avait publié Lettres à Anne, correspondance de l'homme politique avec la mère de Mazarine.

Solenn de Royer, Le Dernier Secret, aux éditions Grasset