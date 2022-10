François Mitterrand infidèle : pris en flagrant délit par Danielle avec sa très jeune amante

Si la disparition de François Mitterrand remonte à il y a trente-cinq ans, en 1996, l'homme qui est né le 26 octobre 1916 continue de fasciner. Une journaliste du Monde, Solenn de Royer, s'est intéressée à une relation très atypique de l'ancien président de la République, survenue à la fin de sa vie, entre 1988 et 1996. Dans Le Dernier secret paru aux éditions Grasset, elle raconte l'idylle entre une certaine Claire et le politique, survenue à la fin de sa vie. Bien que la différence d'âge entre les deux personnes – cinquante années ! – hante la lecture de l'article, leur relation est captivante. Notamment quand la jeune Claire doit faire face à l'irruption de l'épouse du chef d'Etat lors d'un repas, le jour de son départ de l'Elysée après la victoire de Jacques Chirac.

Les faits se déroulent en 1995 et l'état de santé du président Mitterrand de 79 ans s'aggrave de jour en jour. Claire est une étudiante en droit et fréquente depuis plus de dix ans le dirigeant français. Lors d'un déjeuner où il apparaît plus fatigué que jamais, au côté de la jeune femme. C'est alors que le maître d'hôtel de l'Elysée lui annonce que la première dame de France et mère de ses trois enfants, Danielle Mitterrand, souhaite se joindre à lui. Une scène embarrassante alors se déroule...

"Claire se raidit. C'est trop tard, Danielle est déjà entrée. Elle s'installe sans un mot pour elle, sans un regard. Le couple évoque les quatorze ans qui viennent de s'écouler, passés si vite. (...) Quand Danielle les quitte, Mitterrand et Claire vont s'asseoir un moment dans le canapé, mais le président est épuisé, gêné par ce repas à trois qui vient de s'achever. Il refuse que Claire le touche, va s'étendre dans sa chambre, à côté, avant de la raccompagner", lit-on dans le livre Le Dernier Secret.

François Mitterrand est mort le 8 janvier 1996 à 79 ans, des suites d'un cancer de la prostate, dans son appartement de fonction du 9 avenue Frédéric-Le-Play, dans le 7e arrondissement de Paris, immeuble où réside également Anne Pingeot. Elle était aussi l'une de ses amantes clandestines et est la mère de la fameuse Mazarine.