François Mitterrand "n'assumait pas la différence d'âge" avec sa jeune amante

Entre 1988 et 1996, année de son décès, François Mitterrand noue une relation particulière, amoureuse, avec une jeune femme de 18 ans. Il est président de la République française, elle est une jeune étudiante qui vient d'arriver à Paris, entre eux comme une histoire nourrie de fascination et d'admiration d'un côté, de jeunesse et de fraîcheur de l'autre. Décrite comme une groupie de François Mitterrand, l'héroïne du livre de Solenn de Royer, Le Dernier Secret, a tout pour captiver. A peine majeure, elle a réussi à approcher l'homme le plus puissant de France et c'est pourquoi la journaliste du Monde a choisi de lui consacrer un ouvrage. A la lecture des pages, il est difficile de passer outre leur différence d'âge, cinquante années. L'ancien président lui-même était mal à l'aise face à cela comme l'explique l'écrivaine dans C à vous le 6 octobre 2021 sur France 5.



La présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine replace dans son contexte cette idylle. La jeune femme, prénommée dans le livre Claire, a réussi à se mettre sur son chemin une bonne quinzaine de fois et il finit par la repérer, l'invite à petit-déjeuner à l'Elysée mais ce n'est qu'après sa réélection qu'une véritable relation démarre. Elle a 22 ans, le président 72. "C'est une relation amoureuse, intime ?", demande-t-elle à son invitée. Solenn de Royer acquiesce : "Oui c'est une relation multi-facettes. D'abord c'est une relation très très singulière, un peu étrange. qui peut bousculer voire déranger. Ils avaient quand même cinquante ans d'écart. D'ailleurs, il n'assumait pas du tout cette différence d'âge. Il a beaucoup hésité, il a été très troublé de cette enthousiasme, de cette fascination qu'il suscitait à une très jeune fille. Pour elle, c'est une relation d'amour très forte, pour lui, il y a plusieurs facettes."

Pourquoi l'a-t-il choisie, lui qui est au sommet de l'Etat ? "L'évidence du bain de jouvence... Il est au soir de sa vie et lit dans le regard de cette très jeune fille de la fascination, du désir. C'est un moyen de conjurer la mort. Mais pas seulement. Ça lui est tombé dessus, ce n'était pas un calcul, mais dès lors qu'il a choisi cette histoire, il l'a intégré au roman de sa vie qu'il écrivait", explique la journaliste qui fait alors le lien avec des grands hommes que Mitterrand admirait, Clémenceau, Hugo, et qui avaient eux-aussi connu des romances cachées avec de très jeunes femmes sur la fin de sa vie.



"Claire" est aujourd'hui une femme de 55 ans, fonctionnaire au quai d'Orsay et mère de deux enfants. Par ce livre, elle avait à coeur de graver cette histoire raconte Solenn de Royer qui confirme la véracité de tous les faits relatés, car elle les a croisés, dispose de photographies ou encore d'enregistrements de répondeur : "Elle a porté ce secret seule, très seule. Elle avait besoin de s'en libérer." La collaboratrice du Monde estime que l'histoire de Claire et de François Mitterrand est un témoignage historique, très documenté.

Une histoire qui s'inscrit dans le parcours du président, marqué par des relations fortes et clandestines. En 2016, les éditions Gallimard avaient publié Lettres à Anne, correspondance de l'homme politique avec la mère de Mazarine.



Solenn de Royer, Le Dernier Secret, aux éditions Grasset