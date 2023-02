François Poivre "tendre et familier" : après la séparation, détails de la "garde partagée" entre Claire Chazal et PPDA

Le 8 février dernier, Fayard publiait l'ouvrage si controversé de Romain Verley PPDA, le Prince Noir. Pour le livre, le journaliste, ex rédacteur en chef adjoint de Cash Investigation a approché un grand nombre des proches de Patrick Poivre d'Arvor, et naturellement Claire Chazal, avec lequel l'ex-vedette de TF1 a vécu une histoire qui a suscité le plus grand intérêt. Leur enfant, François Poivre, aujourd'hui âgé de 28 ans, a naturellement intéressé l'auteur mais il a été impossible pour lui d'obtenir des témoignages des proches de Claire Chazal, la journaliste tenant à protéger son fils unique, plus qu'à toute autre chose. Après leur séparation, Patrick Poivre d'Arvor et elle ont opté pour une "garde partagée", dont quelques détails ont été dévoilés dans les pages du livre de Romain Verley.

En mai 1998, le public du tournoi de Monte-Carlo aperçoit en tribunes du court de tennis le prince Albert de Monaco, mais aussi PPDA et "un petit garçon, vif comme l'éclair", François a alors 3 ans. Et le journaliste star du 20 heures en est déjà gaga, "il a photographié l'enfant avec une tendresse évidente". Et PPDA lui porte tellement d'amour et de considération que Véronique, la mère de ses aînés, Dorothée, Arnaud, Solenn – qui est tragiquement décédée en 1995 – et Morgane semble l'avoir adopté, l'enfant avec elle est "tendre et familier". "François se retrouve en garde partagée chez son père, notamment le week-end quand sa mère présente les journaux sur TF1", peut-on lire dans PPDA, le Prince Noir.

L'extraordinaire relation d'un père et d'un fils

"Plusieurs proches du couple à l'époque m'ont confié qu'il n'était pas rare que Véronique, en plus de ses enfants, s'occupe du fils de Patrick et Claire pendant la semaine ou le week-end quand il est à l'antenne, en reportage ou en escapade", écrit le journaliste. Témoignant ainsi à quel point François Poivre a toujours eu une place des plus importantes dans la vie de sa mère, mais aussi celle de son père. Un lien si particulier dont PPDA aurait bien pu s'inspirer lorsqu'il a écrit en 1999 le roman Petit homme. L'éditeur résumait alors : "Patrick Poivre d'Arvor, entre rêve et réalité, raconte avec une sensibilité et une tendresse infinies l'extraordinaire relation d'un père et d'un fils."

Jeune homme discret, François Poivre, qui ressemble beaucoup à ses deux parents, a toujours pu compter sur eux, et d'autant plus sur Claire Chazal pour vivre en paix. "Un sens à la vie. Il est la raison d'être, la raison de vivre. Pour moi avoir un enfant était une nécessité. Ça s'est imposé. Il est mon socle", avouait-elle à Gala en mars 2022.

Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.