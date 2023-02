Diaporama : François Poivre "tendre et familier" : après la séparation, détails de la "garde partagée" entre Claire Chazal et PPDA

1 / 26 François Poivre "tendre et familier" : après la séparation, détails de la "garde partagée" entre Claire Chazal et PPDA

2 / 26 Le 8 février dernier, Fayard publiait l'ouvrage si controversé de Romain Verley PPDA, le Prince Noir. Exclusif - Claire Chazal avec son fils François Poivre d'Arvor et un ami assistent au quart finale de la Ligue des Champions de football au Parc des Princes entre le PSG et le FC Barcelone à Paris. © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

3 / 26 Pour livre, le journaliste, ex rédacteur en chef adjoint de Cash Investigation a approché un grand nombre des proches de Patrick Poivre d'Arvor, et naturellement de Claire Chazal, avec lequel l'ex-vedette de TF1 a vécu une histoire qui a suscité le plus grand intérêt. Exclusif - Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor (PPDA) - Dîner pour le lancement du fond "Enfants à Coeur - Mireille Darc" au profit de La Chaîne de l'Espoir au Pavillon Ledoyen à Paris. Chaque table portait le nom d'un film de M.Darc. © Olivier Borde-Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, Olivier Borde-Coadic Guirec

4 / 26 Leur enfant, François Poivre, aujourd'hui âgé de 28 ans, a naturellement intéressé l'auteur mais il a été impossible pour lui d'obtenir des témoignages des proches de Claire Chazal, la journaliste tenant à protéger son fils unique Patrick Poivre d'Arvor (PPDA) et son fils François dans les tribunes de la finale homme des internationaux de France de Roland Garros à Paris le 5 juin 2016. © Moreau-Jacovides / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

5 / 26 Après leur séparation, Patrick Poivre d'Arvor et elle ont opté pour une "garde partagée", dont quelques détails ont été dévoilés dans les pages du livre de Romain Verley. Claire Chazal et son fils François Poivre d'Arvor - Obsèques de Josette Chazal, la mère de Claire Chazal, en l'église Notre Dame d'Auteuil à Paris © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 26 En mai 1998, le public du tournoi de Monte-Carlo aperçoit en tribunes du court de tennis le prince Albert de Monaco, mais aussi PPDA et "un petit garçon, vif comme l'éclair", François a alors 3 ans. Le journaliste et écrivain Patrick Poivre d'Arvor et son fils François ont assisté aux demi-finales opposant Gaël Monfils à Tomas Berdych et Rafael Nadal à Novak Djokovic lors du tournoi de tennis Monte Carlo Rolex Masters à Roquebrune Cap Martin. Le 18 avril 2015. © BestImage, JUNIOR / BESTIMAGE

7 / 26 Après leur séparation, Patrick Poivre d'Arvor et elle ont opté pour une "garde partagée", dont quelques détails ont été dévoilés dans les pages du livre de Romain Verley. Exclusif - Claire Chazal avec son fils François Poivre d'Arvor et un ami le banquier Christophe de Backer assistent au quart finale de la Ligue des Champions de football au Parc des Princes entre le PSG et le FC Barcelone à Paris le 15 avril 2015. © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

8 / 26 Patrick Poivre d'Arvor (PPDA) et son fils François dans les tribunes de la finale homme des internationaux de France de Roland Garros à Paris le 5 juin 2016. © Moreau-Jacovides / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

9 / 26 Patrick Poivre D'Arvor et son fils Francois - People à la finale de la Coupe de la Ligue entre le Psg et Bastia au Stade de France à Saint-Denis le 11 avril 2015. © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

10 / 26 Claire Chazal au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France, le 6 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

11 / 26 Patrick Poivre d'Arvor (PPDA) et son fils François dans les tribunes de la finale homme des internationaux de France de Roland Garros à Paris le 5 juin 2016. © Moreau-Jacovides / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

12 / 26 Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor - Première de la pièce "Garde Alternée" au théâtre des Mathurins à Paris, le 19 février 2016. © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, Guirec Coadic

13 / 26 Claire Chazal, souriante 24 heures après son départ de chez TF1, avec son fils François à la générale de la pièce de théâtre "Le Mensonge" au théâtre Edouard VII à Paris, le 14 septembre 2015. © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

14 / 26 Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal - Dernière de la pièce " Garde Alternée" avec PPDA au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris le 4 juin 2016. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

15 / 26 François Poivre d'Arvor (fils de Claire Chazal) - Obsèques de Josette Chazal, la mère de Claire Chazal, en l'église Notre Dame d'Auteuil à Paris, le 14 avril 2015. - Obsèques de Josette Chazal, la mère de Claire Chazal, en l'église Notre Dame d'Auteuil à Paris, le 14 avril 2015. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

16 / 26 Exclusif - Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal sont réunis autour de leur fils François Poivre d'Arvor, et discutent avec Bernadette Chirac lors du concert caritatif "Hommage à Solenn" au bénéfice de la Maison de Solenn sous l'égide de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France au théâtre des Champs-Elysées à Paris, le 9 décembre 2015. © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

17 / 26 Claire Chazal et son fils François Poivre d'Arvor - Obsèques de Josette Chazal, la mère de Claire Chazal, en l'église Notre Dame d'Auteuil à Paris, le 14 avril 2015. - Obsèques de Josette Chazal, la mère de Claire Chazal, en l'église Notre Dame d'Auteuil à Paris, le 14 avril 2015. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

18 / 26 Exclusif - Patrick Poivre d'Arvor (PPDA) - Soirée dédicace du livre "Pierre Cardin, Mode Mythe Modernité" de Jean-Pascal Hesse et Pierre Pelegry à la librairie Galignani à Paris le 29 septembre 2022. © Philippe Baldini/Bestimage © BestImage, Philippe Baldini

19 / 26 Le journaliste et écrivain Patrick Poivre d'Arvor et son fils François ont assisté aux demi-finales opposant Gaël Monfils à Tomas Berdych et Rafael Nadal à Novak Djokovic lors du tournoi de tennis Monte Carlo Rolex Masters à Roquebrune Cap Martin. Le 18 avril 2015. © BestImage, JUNIOR / BESTIMAGE

20 / 26 Exclusif - Claire Chazal avec son fils François Poivre d'Arvor et un ami le banquier Christophe de Backer assistent au quart finale de la Ligue des Champions de football au Parc des Princes entre le PSG et le FC Barcelone à Paris le 15 avril 2015. © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

21 / 26 Exclusif - Claire Chazal avec son fils François Poivre d'Arvor et un ami le banquier Christophe de Backer assistent au quart finale de la Ligue des Champions de football au Parc des Princes entre le PSG et le FC Barcelone à Paris le 15 avril 2015. © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

22 / 26 Exclusif - Claire Chazal avec son fils François Poivre d'Arvor et un ami assistent au quart finale de la Ligue des Champions de football au Parc des Princes entre le PSG et le FC Barcelone à Paris le 15 avril 2015. © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

23 / 26 Claire Chazal avec son fils François Poivre d'Arvor (19ans), Pierre Sarkozy - Match de l'équipe du Paris Saint Germain (PSG) contre l'équipe de Chelsea pour la 8e de finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes à Paris, le 17 février 2015. © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

24 / 26 Claire Chazal et son fils François Poivre d'Arvor - Obsèques de Josette Chazal, la mère de Claire Chazal, en l'église Notre Dame d'Auteuil à Paris, le 14 avril 2015. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

25 / 26 François Poivre d'Arvor (fils de Claire Chazal) - Obsèques de Josette Chazal, la mère de Claire Chazal, en l'église Notre Dame d'Auteuil à Paris, le 14 avril 2015. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE