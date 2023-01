Françoise Hardy : Cette scène de jalousie dingue de Jacques Dutronc en public, "Je suis restée seule sur le trottoir"

Alors qu'elle est malade, Françoise Hardy souffle sa 79e bougie ce mardi 17 janvier. L'occasion d'évoquer son ancienne idylle avec Jacques Dutronc, avec qui elle est désormais séparée (de leur union, en 1981, est notamment né Thomas, leur fils unique). Il y a quelques années, lors d'un entretien accordé au magazine ELLE, elle se remémorait ce jour où l'interprète de J'aime les filles lui avait fait une crise de jalousie qui n'était pas passées inaperçue...

"Je me souviens d'un dîner avec Serge Gainsbourg et Jane Birkin où Serge m'avait placée à côté d'un réalisateur chauve et barbu, deux détails physiques qui me rebutent. (...) Et d'un seul coup, Jacques m'a fait une scène de jalousie devant tout le monde, ils sont tous montés dans un taxi pour aller je ne sais où et je suis restée seule sur le trottoir", s'était-elle souvenue en riant.

Je n'ai pas arrêté de pleurer

"Serge Lama m'avait dit : 'Quelle chance Jacques a eue de tomber sur vous ! Avec une autre, il serait mort depuis longtemps.' Sur le moment, ça m'avait mis du baume au coeur. Ensuite, j'ai réfléchi. S'il est avec moi, c'est qu'il n'est pas si autodestructeur. Et si je suis avec lui, c'est que je suis plus autodestructrice qu'on ne le croit", se rappelait-elle également dans cette interview au sujet de sa relation avec le père de son fils.

A noter qu'avant cela, elle avait partagé la vie du photographe Jean-Marie Périer. Une romance de quatre ans aussi belle que triste puisque, comme elle le rappelait dans les colonnes de Paris Match en 2021, leur séparation fut plus ou moins forcée : "Nos activités professionnelles respectives nous obligeaient à voyager tout le temps, et il me semble que je n'ai pas arrêté de pleurer pendant les quatre ans de notre relation. Avec lui, j'ai connu cette impression dévastatrice d'être une sorte de repos du guerrier alors qu'on rêvait de rapprochements physiques passionnés."

Précisons toutefois qu'ils entretiennent de très bons rapports depuis. De son côté, Jacques Dutronc a retrouvé l'amour en 1997 avec Sylvie Duval, maquilleuse sur le tournage du film Place Vendôme.