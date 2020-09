Fred Cauvin, l'ex de Loana : étranges SMS avec une candidate de Secret Story...

Loana et son ex-compagnon Fred Cauvin se déchirent. Sur les réseaux sociaux, chacun dévoile les travers de l'autre, photos et preuves à l'appui. Et l'affaire a pris une telle ampleur que, désormais, des acteurs extérieurs au couple prennent la parole. C'est le cas du blogueur Sam Zirah qui a dévoilé, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube dimanche 27 septembre 2020, des échanges douteux entre Fred Cauvin et une ex-candidate de Secret Story.

En 2014, Nathalie Andreani intégrait la Maison des Secrets avec son amoureux de l'époque Vivian Grimigni de 20 ans son cadet. Le duo devait préserver son couple, son secret. Après son passage dans l'émission d'enfermement de TF1, la jolie brune avait été approchée par l'ex de Loana sur les réseaux sociaux. "J'étais devant TPMP (...), je t'avoue que j'étais assez choquée. Ça m'a rappelé une époque, il m'avait envoyé des messages sur Facebook. Et déjà, j'avais trouvé cette personne très malsaine, et surtout très très très intéressée", lance Nathalie à Sam Zirah dans une note vocale divulguée par le blogueur.

Fred Cauvin décidé à intégrer Secret Story

Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Une capture d'échanges entre Fred Cauvin et Nathalie Andreani a également été partagée. L'ancien compagnon de Loana a ainsi proposé "une fausse paparazzade" à son interlocutrice. Et ce n'est pas tout : il aurait même tenté de devenir candidat de télé-réalité ! "Salut Nathalie, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, tu as de l'influence sur le casting de Secret Story ? Je ne suis plus avec Loana et je voudrais le faire", avait-il envoyé, précisant que son secret serait le suivant : "Je suis l'ex de la première candidate de télé-réalité". Nathalie Andreani n'avait pas donné suite à ses demandes...

Rappelons que Loana accuse Fred Cauvin de l'avoir battue, affichant des photos de son corps tuméfié en guise de preuves. De son côté, lui dément être l'auteur de ces coups. Toutefois, en exclusivité pour Purepeople.com, il avait avoué avoir levé la main sur elle en février dernier, lui donnant une gifle, car elle "ne [le] laissait pas dormir"...

Fred Cauvin reste présumé innocent des faits qui lui reprochés.