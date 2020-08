Frédéric Bouraly et Lionnel Astier cabotins sur scène à Ramatuelle

L'été était incertain, il devait même être apprenant selon le gouvernement mais, finalement, le farniente et le divertissement ont pu se faire une place. Dans le Var, les vacanciers sont invités à prendre part à la 36e édition du Festival de Ramatuelle. Le 5 août, un nouveau spectacle était présenté.

Sur la scène du théâtre de Verdure, il fallait ainsi compter sur la troupe composée de Lionnel Astier, Frédéric Bouraly (populaire José de la série Scènes de ménages), Alexie Ribes et Jean-Luc Porraz pour la pièce Le muguet de Noël. Une comédie de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret et dont la mise en scène est signée Jean-Luc Moreau. L'histoire ? "Pierre et François sont les meilleurs amis du monde. Ils sont prêts à tout l'un pour l'autre et se soutiennent envers et contre tous. "Pierre est prêt à tout pour trouver un nouvel emploi, François est prêt à tout pour une promotion, Marion, la fille de François en colère contre son père possessif, est prête à tout pour lui donner une bonne leçon et le nouveau petit copain de celle-ci est prêt à tout pour elle..."

Alors que les événements de plus de 5000 personnes sont toujours interdis, le Festival de Ramatuelle peut se dérouler comme prévu. Le directeur artistique du festival, Michel Boujenah, et la présidente Jacqueline Franjou, ont tenu à ce que l'événement emblématique soit organisé comme chaque année depuis 1985. Depuis le 28 juillet 2020 et jusqu'au 10 août prochain, les spectateurs sont donc attendus avec impatience !