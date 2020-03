Frédéric Bouraly (Scènes de ménages) : Sa chanson pour soutenir les soignants

À cause du coronavirus, les Français sont malheureusement confinés chez eux. Les héros de cette crise sanitaire sans précédent sont, entre autres, les membres du personnel soignant. Frédéric Bouraly, star de Scènes de ménages (M6), l'a bien compris et leur a rendu un bel hommage.

En plus d'être acteur, l'homme de 59 ans chante. Mercredi 18 mars 2020, depuis son canapé, il a publié une vidéo de lui en train de jouer de la guitare. On pouvait le voir interpréter "une petite chanson pour les infirmiers et tout le personnel de santé".

"Toutes les infirmières et infirmiers sont dans la galère, mais c'est pour nous sauver. On en est si fier, on veut les célébrer. Mais pas plus tard qu'hier, on les a oubliés. Et maintenant, on tousse, on tousse, on tousse tous ensemble. Et maintenant les blouses, les blouses, les blouses, le blues ensemble", clame-t-il. Une vidéo qui dure deux minutes au total et qui a tout de même été vue déjà plus de 7 000 fois !