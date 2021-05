Frédérique Bel : Blessée sur un plateau par un acteur "addict à l'alcool" et "psychopathe"

Ces incidents sont désormais loin derrière elle. Frédérique Bel enchaîne les rôles et se met en scène dans la sixième et dernière saison de la série Nina. L'actrice révélée par La Minute Blonde (anciennement sur Canal +) interprète une patiente excentrique et paniquée prénommée Rita. Elle apparaîtra dans le premier épisode, diffusée ce mercredi 26 mai 2021 sur France 2.

Au cinéma, Frédérique Bel sera bientôt à l'affiche de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?, troisième volet de la saga consacrée à la famille Verneuil (dont les parents sont joués par Christian Clavier et Chantal Lauby). Sa future sortie en salles, le 13 octobre 2021, est marquée par les morts de trois machinistes qui ont oeuvré sur le film. Les techniciens, prénommés Milo, Morvan et Hervé, sont décédés dans la nuit du vendredi 23 avril 2021, suite à un accident de voiture sur la départementale D65 de Vienne. Ils avaient 19, 47 et 49 ans.

Frédérique Bel et ses partenaires Noom Diawara, Frédéric Chau et Ary Abittan ont tous rendu hommage aux disparus.