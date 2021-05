Frédérique Bel cash sur l'argent : "La télé paie parfois mieux..."

Elle a connu le succès à la télévision dans La Minute blonde sur Canal +, avant de s'envoler vers le cinéma avec réussite puisqu'on a pu la voir dans la saga à succès Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? ou encore Camping. À 46 ans, Frédérique Bel est une actrice qui compte dans le cinéma français. Invitée par le Figaro Live dans son émission Buzz TV, elle en a profité pour faire plusieurs confidences sur sa carrière et notamment sur un acteur qu'elle qualifie de "psychopathe". Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle s'est également confiée sur l'un des sujets les plus tabous dans l'industrie cinématographique : l'argent.

La télé paie parfois mieux que le cinéma et j'aime ce qui s'y passe

Alors qu'elle connaît le succès au cinéma depuis plusieurs années maintenant, Frédérique Bel n'a pourtant jamais laissé la télévision de côté, comme c'est le cas pour de nombreux acteurs, et l'actrice a été très claire sur ses motivations. "La télé paie parfois mieux que le cinéma et j'aime ce qui s'y passe", a-t-elle déclaré. Certaines vedettes du petit écran ne diront pas le contraire quand on sait les salaires à six chiffres qu'il est parfois possible de toucher... C'est pourquoi elle multiplie les projets ces derniers temps puisqu'on l'a vu dans Capitaine Marleau ou encore plus récemment dans la série Nina, dans un épisode diffusé mercredi 26 mai sur France 2.

La jeune femme, qui sort d'un vrai traumatisme sur le tournage du dernier opus de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, continue donc de s'épanouir à la télévision et elle a même indiqué qu'elle se verrait bien dans un rôle principal sur plusieurs saisons. "L'avantage, c'est qu'on peut vraiment étirer un personnage. On a plus de temps dans une longue série que dans un long-métrage où on a pas forcément le temps de jouer beaucoup de palettes", précise-t-elle.

L'actrice pose donc sa candidature, mais elle a quand même certaines conditions. "Je ne voudrais pas m'enterrer dans une série juste avant le JT, par contre j'adore faire des guests", indique-t-elle en référence à ses apparitions dans Scènes de ménages ou encore Demain nous appartient. Des apparitions qui mettent du beurre bienvenu dans les épinards.